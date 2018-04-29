T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çin'de dağın yamacı yıkıldı: En az 140 kişi kayıp

Ülkenin güney batısındaki Sichuan bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında yaklaşık 40 evin toprak altında kaldığı bildirildi. Evlerin üzerini örten büyük kaya parçalarının kaldırılması için bölgeye iş makinelerinin gönderildiği açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'in güney batısındaki Sichuan bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 140 kişinin toprak altında kaldığı sanılıyor.

Yerel saatle sabaha karşı 06:00'da meydana gelen olayda, Maoxian şehrindeki Xinmo köyüne yakın bir dağın yamaçlarından birinin yıkıldığı ve yaklaşık 40 evin toprak altında kaldığı açıklandı.

Kurtarma ekipleri büyük kaya parçaları altında kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

People's Daily gazetesinin yayımladığı fotoğraflarda, büyük kaya parçalarının kaldırılması için bölgeye iş makinelerinin getirildiği görülüyor.

AFP haber ajansı, yerel yetkililere dayandırdığı haberde, olayın yaşandığı bölgeden sağ olarak kurtarılan bir çift ile bebeklerinin hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Xinhua haber ajansı, toprak kaymasının bir nehir yatağını da tıkadığını duyurdu.

Yerel polis yetkilileri, Çin devlet kanalı CCTV'ye, toprak kaymasının oluşmasında aşırı yağışların etkili olduğunu, bölgedeki bitki örtüsünün seyrek olmasının da durumu kötüleştirdiğini açıkladı.

Yerel polis müdürü Chen Tiebo, evlerin üzerinde birkaç ton toprağın bulunduğunu belirterek, "bu Wenchuan depreminden bu yana meydana gelen en büyük toprak kayması" dedi.

Bölgeye çıkan yolların da kurtarma ekipler hariç tüm araç trafiğine kapatıldığını bildiriliyor.

Özellikle Çin'in dağlık bölgelerinde aşırı yağışlar sonrası toprak kaymalarına rastlanıyor.

2008 yılında Wenchuan bölgesinin Sichuan şehrinde meydana gelen depremde 87 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Depremin tetiklediği toprak kaymasına bir tur otobüsünde yakalanan 37 kişi de yaşamını yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SichuanEvlerinMaoxianXinmoDailyYerelCCTVChen TieboWenchuan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24