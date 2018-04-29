Çin'de dağın yamacı yıkıldı: En az 140 kişi kayıp

Çin'in güney batısındaki Sichuan bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 140 kişinin toprak altında kaldığı sanılıyor.

Yerel saatle sabaha karşı 06:00'da meydana gelen olayda, Maoxian şehrindeki Xinmo köyüne yakın bir dağın yamaçlarından birinin yıkıldığı ve yaklaşık 40 evin toprak altında kaldığı açıklandı.

Kurtarma ekipleri büyük kaya parçaları altında kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

People's Daily gazetesinin yayımladığı fotoğraflarda, büyük kaya parçalarının kaldırılması için bölgeye iş makinelerinin getirildiği görülüyor.

AFP haber ajansı, yerel yetkililere dayandırdığı haberde, olayın yaşandığı bölgeden sağ olarak kurtarılan bir çift ile bebeklerinin hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Xinhua haber ajansı, toprak kaymasının bir nehir yatağını da tıkadığını duyurdu.

Yerel polis yetkilileri, Çin devlet kanalı CCTV'ye, toprak kaymasının oluşmasında aşırı yağışların etkili olduğunu, bölgedeki bitki örtüsünün seyrek olmasının da durumu kötüleştirdiğini açıkladı.

Yerel polis müdürü Chen Tiebo, evlerin üzerinde birkaç ton toprağın bulunduğunu belirterek, "bu Wenchuan depreminden bu yana meydana gelen en büyük toprak kayması" dedi.

Bölgeye çıkan yolların da kurtarma ekipler hariç tüm araç trafiğine kapatıldığını bildiriliyor.

Özellikle Çin'in dağlık bölgelerinde aşırı yağışlar sonrası toprak kaymalarına rastlanıyor.

2008 yılında Wenchuan bölgesinin Sichuan şehrinde meydana gelen depremde 87 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Depremin tetiklediği toprak kaymasına bir tur otobüsünde yakalanan 37 kişi de yaşamını yitirmişti.