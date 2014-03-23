'Çin'de casusluk yaptılar'



Almanya'nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Spiegel'in eski NSA çalışanı Edward Snowden'ın belgelerine dayandırdığı haberinde, ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın (NSA) aralarında Çin'in eski devlet başkanı Hu Cintao'nun bulunduğu Çinli yöneticileri dinlediği iddia edildi.

NSA'in üst düzey Çinli yöneticileri dinlemesinin yanı sıra Çin'deki bazı bankalar ve telekomünikasyon şirketi Huawei'i de casusluk faaliyetleriyle izlediği belirtiliyor.

Spiegel'in haberinde NSA'in Çinli teknoloji şirketi Huawei'in veri ağını hackleyerek Çinli yöneticileri dinlemeye çalıştığı belirtiliyor.

Washington'ın dünyanın ikinci büyük telekomünikasyon teknolojisi üreten Huawei şirketini ulusal güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü ve NSA'in bu nedenle şirketin faaliyetlerini yakından izlediğine dikkat çekiliyor.

Haberde NSA'in özel bir ekibinin, Huawei'in veri ağına 100 noktadan girmeyi başararak şirket içi belgeleri kopyaladığı, müşteri listesi ile e-posta arşivine de ulaştığı belirtiliyor.

NSA'in şirketin bazı ürünlerinin yazılımlarının kaynak koduna da ulaştığı belirtilen haberde, aralarında şirketin CEO'su Ren Zhengfei ve şirketin yöneticisi Sun Yafang'ın de yer aldığı çalışanların elektronik posta trafiğinin izlendiği kaydediliyor.