T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Çin'de casusluk yaptılar'

Amerikan istihbarat servisi NSA’in Pekin yönetimi ile Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi casusluk faaliyetleriyle izlediği iddia edildi.

23 Mart 2014 15:31


Almanya'nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Spiegel'in eski NSA çalışanı Edward Snowden'ın belgelerine dayandırdığı haberinde, ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın (NSA) aralarında Çin'in eski devlet başkanı Hu Cintao'nun bulunduğu Çinli yöneticileri dinlediği iddia edildi.

NSA'in üst düzey Çinli yöneticileri dinlemesinin yanı sıra Çin'deki bazı bankalar ve telekomünikasyon şirketi Huawei'i de casusluk faaliyetleriyle izlediği belirtiliyor.

Spiegel'in haberinde NSA'in Çinli teknoloji şirketi Huawei'in veri ağını hackleyerek Çinli yöneticileri dinlemeye çalıştığı belirtiliyor.

Washington'ın dünyanın ikinci büyük telekomünikasyon teknolojisi üreten Huawei şirketini ulusal güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü ve NSA'in bu nedenle şirketin faaliyetlerini yakından izlediğine dikkat çekiliyor.

Haberde NSA'in özel bir ekibinin, Huawei'in veri ağına 100 noktadan girmeyi başararak şirket içi belgeleri kopyaladığı, müşteri listesi ile e-posta arşivine de ulaştığı belirtiliyor.

NSA'in şirketin bazı ürünlerinin yazılımlarının kaynak koduna da ulaştığı belirtilen haberde, aralarında şirketin CEO'su Ren Zhengfei ve şirketin yöneticisi Sun Yafang'ın de yer aldığı çalışanların elektronik posta trafiğinin izlendiği kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AmerikanNSA PekinHuaweiSpiegelNSAEdward SnowdenABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı CintaoWashingtonCEO Ren ZhengfeiSun YafangWelle Türkçe dpa/DW/HS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24