Çin'de büyük patlama



Ölü sayısını 7 olarak bildiren "Beijing News" gazetesi, Tiencin'deki hastanelere patlamanın ardından 300 – 400 arasında yaralının sevk edildiğini aktardı. Yaralıların hastaneye getirilmeye devam ettiği bildirildi. Devlete ait CCTV iki itfaiyecinin kayıp olduğunu duyurdu.

Resmi Şinhua ajansının haberinde, patlamanın "tehlikeli maddelerin" saklandığı bir depoda meydana geldiği kaydedildi.

Haberde, patlamanın olay yerinden kilometrelerce ötede dahi hissedildiği belirtildi.

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da olay anının görüntüleri paylaşıldı. Video kayıtlarında peş peşe iki patlama duyulurken, alev ve toz bulutunun yükseldiği görülüyor.

10 milyon nüfuslu liman kenti Tiencin, başkent Pekin'in doğusunda bulunuyor.