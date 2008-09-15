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Sağlık

Çin’de bozuk bebek maması skandalı

Çin'de bozuk mama tüketen bebeklerden ikisinin öldüğü, 53'ünün durumunun ciddi olduğu bildirildi.

15 Eylül 2008 03:00

Çin'de bozuk mama tüketen binlerce bebekten ikisinin öldüğü, 1253'ünün hastalandığı, bunlardan 53'ünün durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Çin'de bozuk mamadan bir bebek öldü

Bebek mamalarına sıkı denetim

İki bebeğin öldüğünü doğrulayan Çin Sağlık Bakanlığı, bozuk mamadan hastalanan 1253 bebeğin 340'ının hastanede tedavi altında bulunduğunu, 53'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, şimdiye dek 10 bin çocuğun Sanlu firması tarafından üretilen mamadan yediğini belirtti.

Çinli yetkililer, cuma günü yaptıkları açıklamada, plastik ve yapıştırıcı üretiminde kullanılan melamin karışan bebek mamasından yiyen çocuklardan birinin öldüğünü, 432'sinde böbrek rahatsızlığı saptandığını bildirmişlerdi.

Kuzeybatıdaki Gansu bölgesinin bozuk mama skandalından en çok etkilenen eyalet olduğu belirtildi.

Polis iki kardeşi tutukladı

Çin'de polisin, 2 bebeğin öldüğü, 1253'ünün hastalandığı bozuk bebe maması skandalıyla ilgili 2 kardeşi tutukladığı bildirildi.

Şinhua haber ajansı, Beng soyadlı kardeşlerin, Hebei bölgesinde bir süt toplama merkezi işlettiklerini ve protein seviyesini yüksek göstermek için süte plastiklerde kullanılan melamin kimyasalını katmakla suçlandıklarını kaydetti.

Haberde, kardeşlerin bu sütten günde yaklaşık 3 ton satış yaptıkları belirtildi.

(AA)

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