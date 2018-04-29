Çin'de bir restoranda göğüs büyüdükçe hesap küçülüyor

Çin'de bir restoranın kadın müşterilerine, göğüslerinin büyüklüğü ölçüsünde indirim yapıyor.

Qianjiang Evening Post gazetesinin haberine göre, bazı kişiler Zheijiang bölgesinin en büyük kenti Hangzou'daki Trendy Shrimp adlı restorandaki uygulamayı belediyeye şikâyet etti.

Restoranın vitrinindeki reklam panosunda ise iç çamaşırlarıyla dizilmiş kadın karikatürlerinin üzerinde "Tüm bir şehir meme arıyor" deniyor. Ayrıca kadınların göğüs ölçülerine göre ne kadar indirim alacakları belirtiliyor ve ölçüler büyüdükçe indirim oranı da artıyor.

Vitrindeki posterlerin şikâyetler üzerine kaldırıldığı bildirildi.

Restoranın genel müdürü Lan Shenggang ise satış stratejilerini savundu.

Lan Shenggang "Promosyonumuz başladığından bu yana müşterimiz yüzde 20 arttı ve tanıştığımız bazı kızlar çok gururluydu, saklayacak hiçbir şeyleri yoktu" dedi.

Shenggang ayrıca indirimlerini erkek garsonlardan talep etmek istemeyen kadınların, kadın garsonlardan da indirim alabileceğini vurguladı.

Çin'de daha önce de Henan'daki bir restoran "iyi görünümlü" diye değerlendirdiği müşterilerine indirim yapmış, daha sonra da Chongqing'deki bir restoran da aşırı kilolu erkekler ve zayıf kadınların hesaplarında indirime gitmişti.