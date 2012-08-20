Çin'de bakanın eşine idam cezası verildi!

Çin’de geçtiğimiz yıla kadar Komünist Parti'nin liderliğine oynayan Bo Şilai'nin eşi Gu Kailai cinayet suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı. Cezanın infazı iki yıllığına ertelendi.

Karar Çin'de İngiliz işadamı Neil Heywood’u öldürmekle suçlanan Gu Kailai'nin önümüzdeki iki yıl boyunca başka bir suç işlemezse ömür boyu hapis yatacağı anlamına geliyor. Cinayete yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Şilai'nin yardımcısı Zhang Şiajun da dokuz yıl hapse mahkûm oldu.

İngiliz işadamı Neil Heywood'un yardımıyla yurtdışına para kaçırmaya çalışan Gu, planın başarısız olması sonucunda eşinin kariyerinin lekelenmemesi için İngiliz işadamını zehirleyerek öldürdüğünü önceki duruşmalarda itiraf etmişti.

Gu Kailai'nin, İngiliz işadamının ölümüyle ilgisi olduğuna yönelik şüphelerin açığa çıkmasının ardından Çin’in en güçlü siyasi figürleri arasında gösterilen Bo Şilai parti yönetimindeki görevinden alınmış ve politbüro üyeliğine de son verilmişti.

Gu Kailai İngiliz işadamı Neil Heywood'u zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etmişti

Otopsi yapılmadan yakılmıştı

Geçen yıl Kasım ayında Neil Heywood'un Çin’in Çongking kentindeki bir otel odasında bulunan cesedi otopsi yapılmadan alelacele yakılmıştı. Olay resmi kayıtlara alkol zehirlenmesi olarak geçmişti. Olaydan birkaç ay sonra Çongking kenti polis yetkilileri Heywood'un ölümünün alkol zehirlenmesine bağlı olduğuna dair raporu imzalamayı reddetmişti. Bunun ardından Çongking Emniyet Müdürü'nün herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevinden alınması ise olayla ilgili kuşkuları arttırmıştı. (Deutsche Welle Türkçe)