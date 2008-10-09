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Sağlık

Çin’de arsenikli içme suyu hasta etti

Melaminli süt ve süt ürünleri skandalıyla çalkalanan Çin'de, bu kez de yaklaşık 200 kişi içme suyuna arsenik karıştığı için hastanelik oldu.

09 Ekim 2008 03:00

Melaminli süt ve süt ürünleri skandalıyla çalkalanan Çin'de, bu kez de yaklaşık 200 kişi içme suyuna arsenik karıştığı için hastanelik oldu.

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Resmi Çin haber ajansı Şinhua, ülkenin güneyindeki Guanci eyaletine bağlı iki köyde cuma akşamı bazı köylülerde arsenik zehirlenmesi belirtileri görüldüğünü aktardı.

Haberde, ilk etapta 136 kişinin hastaneye kaldırıldığı, daha sonra tüm köylülerin testten geçmesinin ardından bu sayının 200'e yükseldiği belirtildi.

Ajansın haberinde, 19 kişinin halen hastanede olduğu kaydedildi.

Şinhua, iki köydeki içme suyuna yakınlardaki bir metalürji fabrikasından endüstriyel atık karıştığını, buna da yakın dönemde meydana gelen bir tayfunun yol açtığını aktardı.

Çin'de, 4 çocuğun ölümüne 54 bin çocuğun hastalanmasına neden olan melaminli süt ve süt ürünleri skandalı patlak vermişti. Skandal, Çin'in ithal ürünleriyle yurt dışına sıçramış, bu ürünlerin bir kısmı piyasadan toplanmıştı.

(AA)

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