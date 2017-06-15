Çin'de anaokulunda patlama

Çin'in doğusundaki Şücou (Xuzhou) kentindeki bir kreşin önünde meydana gelen patlamada şu ana kadar yedi kişi hayatını kaybetti, en az 66 kişi de yaralandı.

Ailelerin çocuklarını aldıkları akşamüstü saatlerinde meydana gelen patlamada olay yerinde iki kişi hayatını kaybederken, beş kişinin de yaşamı kaldırıldıkları hastanede sonlandı.

Fengşian'daki yerel polis istasyonunda Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan yetkililer, anaokulu kapısında yaşanan patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Ancak Çin'deki Global Times ve China Youth Daily gazetelerine konuşan görgü tanıklarına göre bir yiyecek standındaki gaz tüpü infilak etti.

Twitter'a erişimin yasak olduğu Çin'de, benzer bir mikroblog sitesi olan Weibo'daki kullanıcılar yiyecek standlarındaki bu tip gaz tüplerinin çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

İlk değil

Bugünkü patlama ile Çin'de anaokullarında son haftalarda yaşanan kazalara bir yenisi eklenmiş oldu. Geçen ay ülkenin doğusundaki Şantung Eyaleti'nde bir okul otobüsü karayolu tünelinde alev almış ve 11 anaokulu öğrencisi ile bir öğretmen ve sürücü hayatlarını kaybetmişti.

Ayrıca ülkede son yıllarda okullar bıçaklı saldırıların da hedefi haline geldi. Ocak ayında güneydeki Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir saldırgan ekmek bıçağıyla 11 öğrenciyi yaralamıştı.

Geçen sene Şubat ayında da güneydeki Hainan Eyaleti'nde bir saldırgan okul bahçesinde bıçakla 10 çocuğu yaralamış daha sonra da intihar etmişti.

2014 yılında da bir veli, kızını kaydettirmek istediği ilkokulun bunu reddetmesi üzerine üç öğrenci ve bir öğretmeni bıçaklayarak öldürmüş ve birçok kişiyi yaralamıştı.

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AFP/AP,ÇÖ/EC