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Dünya

Çin’de akıllı arabaları yollar şarj edecek

İstanbul, 213 Aralık (DHA) – Çin’de güneş panellerinden oluşacak yol inşası projesiyle, elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

23 Aralık 2017 17:30

İstanbul, 213 Aralık (DHA) – Çin’de güneş panellerinden oluşacak yol inşası projesiyle, elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek.
Jİnan Kenti Çevreyolu projesinin bir parçası olan çalışmada 1.9 kilometrelik, güneş panellerinden oluşan bir yol inşa ediliyor.
Yolun inşasının tamamlandığı ancak şebeke bağlantılarının yılsonuna yetiştirilmesi öngörülüyor.
üç ayrı katmandan oluşan yolun en üst katmanını standart asfaltla benzer özellikler gösteren saydam bir beton tabakası oluştururken, betonun altında güneş panellerinden oluşan bir katman ve en altta ise güneş panellerinin toprakla temasını engelleyecek bir katman bulunuyor.
Yolun orta büyüklükteki kamyonları taşıyacak kapasitede olduğu da paylaşılan bilgiler arasında.
Projede çalışan mühendisler, kablosuz şarj etme özelliğinin inşa edilen yola entegre edileceğini ve otomatik araçların yoldan toplanacak verileri kullanabileceğini ifade ediyorlar.
Yolda kullanılan güneş panelleri ile ilgili bilgi verilmezken, paylaşılan görsellerde iki farklı boyutta paneller kullanıldığı görülüyor.
Quilu Nakliye Geliştirme firması geçtiğimiz yılın Eylül ayında Jinan kentinin ilk güneş panelli yolunu inşa etmişti. 10 ay süren ilk projede 660 metrekare alanında güneş paneli kullanıldı.
Dünyanın ilk güneş panellerinden oluşan yolu Hollanda’da 2014 yılında bir bisiklet yolunda kullanılmıştı.

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