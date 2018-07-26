Çin'de ABD Büyükelçiliği önünde patlama

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi. ABD ve Çin yetkilileri patlamaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Görgü tanıklarının sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarda, patlamaya ilişkin dumanlar ve yerde yatan üzeri örtülü bir kişi görünüyor. Özgür Asya Radyosu'na göre, bir kişinin Büyükelçilik binasına atmaya çalıştığı bomba elinde patladı. Olaydan yaklaşık 2 buçuk saat sonra Çin polisinden açıklama geldi.

26 yaşındaki bir erkeğin binanın önünde 'havaifişek benzeri cisim' patlattığı ve bu kişinin dışında başka yaralanan olmadığını açıkladı.

Şüphelinin Çin'in İç Moğolistan bölgesinden olduğu da gelen bilgiler arasında. Polis şüphelinin elinden yaralandığını ve başka yaralı olmadığını da belirtti.

Çin resmi medyası Global Times ise bu olaydan önce bir kadının ABD büyükelçiliği önünde kendini yakma eylemi yaptığını ve polis tarafından bölgeden uzaklaştırılarak gözaltına alındığını duyurdu. Bu 2 olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.