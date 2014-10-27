Çin’de 9 suç idam kapsamından çıkarılıyor

Dünya'da idam cezasını en çok uygulayan ülke olan Çin’de, gerçekleştirilmekte olan hukuk reformu çerçevesinde; 9 ayrı suç fiili için halen uygulanan idam cezasının kaldırılmasının olasılıklar dahilinde olduğu belirtildi.

Rusya’nın Sesi’ndeki habere göre, yürürlükteki ceza kanunda yapılacak değişiklikleri öngören tasarı, ilk inceleme için Çin Halk Kongresi’nin ilgili komisyonuna sunuldu.

Buna göre silah, cephane ve nükleer silah kaçakçılığının yanı sıra; kalpazanlık, dolandırıcılık, suç örgütü kurma, kişiyi zorla suça teşvik ve ortak etme, yetkili komutan ya da merci tarafından verilen emre karşı gelme ve savaş zamanında halkı aldatmaya ve provoke etmeye yönelik söylentiler yayma gibi suçlar için öngörülen idam cezasının kaldırılması düşünülüyor.

