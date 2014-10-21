Çin'de idamların sayısı azaldı



ABD'de bulunan Dui Hua Vakfı, Çin'de 2013 yılında yaklaşık 2 bin 400 kişinin idam edildiğini açıkladı. Bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 20 daha az olduğu kaydedildi.

Vakfın bu verilere, adı kamuoyuna açıklanmayan bir yargı üyesi üzerinden ulaştığı belirtiliyor.

Dui Hua Vakfı 2014 yılında idamların yeniden artabileceği endişesini dile getirdi. Vakıf, Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne sert yaklaşımının idamların artmasını beraberinde getirebileceğini kaydetti. Haziran ayından beri bölgedeki şiddet olaylarıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaklaşık 40 kişi idam cezasına mahkum edildi.

Çin'de idam edilen insanların sayısı dünyanın geri kalanından yüksek olmayı sürdürüyor. Uluslararası Af Örgütü'nün verdiği rakamlara göre geçen yıl 22 ülkede en az 778 kişi idam edildi.

Çin'de idam cezaları adeta bir devlet sırrı gibi saklanıyor. Dui Hua Vakfı'nın rakamlarına göre 1983 yılında Çin'de 24 bin kişi idam edilirken bu sayı 2002 yılında 12 bin olarak kaydedildi. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2007 yılında tüm idam cezalarının yüksek mahkeme tarafından tekrar incelenmesi şartı getirildi.