Çin'de 700 yıllık bir kadın mumyası bulundu

T24 - Çin'in doğu kesiminde yapılan yol çalışmaları sırasında 700 yıllık bir kadın mumyası bulundu. Cildinin bozulmadığı görülen mumyanın parmağındaki yüzük dikkat çekti.





Çin'in doğusunda yer alanTaizhou kentindeki yol çalışması sırasında 700 yıllık bir kadın mumyası bulundu.

1368-1644 arası hüküm süren Ming Hanedanlığı'na mensup olduğu sanılan kadının çok iyi durumdaki mumyası, adeta zamanda yolculuk yaptıracak kadar önemli simgeler taşıyor.

Cildi, saçları, yüzü ve hatta kirpikleri bile inanılmaz derecede iyi durumda olan, 1 metre 50 santimetre boya sahip kadın, tabutun içinde kahverengi bir sıvıya batırılmış olarak bulundu.

7 asırlık mumyanın bir de yüzüğünün olduğu dikkat çekti. Geleneksel hanedanlık kostümü giymiş olan kadının tabutunda, kemikler, seramikler, eski yazılar ve başka kalıntılar da bulundu. Bölgede 1979-2008 arasında hepsi çok iyi konumda beş mumya daha keşfedilmişti.

Taizhou Müzesi Müdürü Wang Weiyin, mumyanın giysilerinin neredeyse tamamının ipekten yapılmış, çok az da pamuk kullanılmış olduğunu belirtti. Genelde ipek ve pamuğun korunmasının çok zor olduğunu belirten Weiyin, bu mumyalama tekniğinin sadece çok önemli cenazelerde kullanıldığını söyledi.



