-ÇİN'DE 36 MADENCİ ÖLDÜ PEKİN (A.A) - 18.07.2010 - Çin'de 2 madende çıkan yangında toplam 36 madenci öldü. Resmi Şinhua ajansının haberine göre Devlet İş Güvenliği Kurumu bugün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Şaanxi bölgesinde özel sektörün işlettiği bir kömür madeninde, dehliz içerisinden geçen elektrik kablosunun alev aldığını, dün meydana gelen olayda, içerideki 28 madencinin tümünün öldüğünü belirtti. Ülkenin orta kesimindeki Henan bölgesinde de dün yine özel sektöre ait bir madende yangın çıktığı ve bu olayda da 8 madencinin öldüğü kaydedildi.