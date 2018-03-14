Çin'de 280 milyon yıllık nişasta fosili bulundu

Çin’de 280 milyon yıl öncesine ait nişasta fosili keşfedildi. Fosillerin şimdiye kadar keşfedilmiş en eski nişasta bulguları olduğu belirtildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Nancing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsünden bir bilim adamı ile iki Alman uzman, Şanşi eyaletinin Baodi ilçesinde bir kömür yatağında yapılan kazı çalışmalarında granüler malzeme üzerinde büyük sporlar buldu.



Bulgular üzerinde x-ışını analizleri ve mikro ölçekte fotoğraflama çalışmaları yapan araştırmacılar, söz konusu sporların karbon ve oksijenden oluştuğunu, bitkilerin nişasta tohumlarıyla ebat, şekil ve görsel açıdan kayda değer oranda benzerlik taşıdığını tespit etti.



Nişastaların normal şartlarda taş bir tabakaya bağlı olmadan toprakta 600 yıldan fazla korunmuş halde bulunmadığına işaret eden araştırmacılar, kömür yatağında ortaya çıkarılan ve yaklaşık 280 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen fosillerin, şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski nişasta fosili olduğuna dikkati çekti.



Enstitü uzmanlarından Liu Fıng, kömür yatağının nişasta sporlarının hayatta kalması için gerekli su ve mantarımsı bir ortam sağladığını belirtti.



Bitki ve hayvanların karşılıklı faydalanmasını sağlayan bir ortam oluştuğunda bu ortama salyangoz ve hamam böceği gibi canlıların akın ettiğini belirten Liu, nişastanın da bu canlılar tarafından sporlarını başka alanlara yayma imkanı bulduğunu söyledi.



Bulgular, "Geology" dergisinde yayımlandı.