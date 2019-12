Çin'de 26 Kanadalı öğrenci karantinaya alındı

Meksika: Dünyada binlerce insanın hayatını kurtardık

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alain Cacchione yaptığı açıklamada, Montreal Üniversitesi öğrencilerinden bir grubun Hong Kong'un Wanchai kentindeki Metro Park Otelde, diğer grubun da Changchun'daki otelde karantinada olduklarını söyledi. Çinli yetkililerin öğrencileri "koruyucu sağlık önlemleri" kapsamında her 4 saatte bir kontrolden geçirdiklerini belirten sözcü Cacchione, "öğrencilere her türlü gıda hizmeti veriliyor. Gruplardan hiçbirinde domuz gribine rastlanmamasına rağmen, öğrencilerin sadece küçük bir bahçeye çıkmalarına izin veriliyor" dedi.Cacchione, Kanadalı öğrencilerin ne zaman Kanada'ya getirileceği konusunda herhangi bir bilgi vermedi.Çin, hafta sonunda bir grup Meksika vatandaşını da karantinaya almış; Meksika hükümeti dün özel bir uçakla vatandaşlarını başkent Pekin'den aldırmıştı.Salgının başladığı günden bu yana ilk defa Kanada'da bir vakada durumun ciddi olduğu açıklandı. Alberta Sağlık Birimi Sözcüsü Howard May, eyaletteki hastalardan bir genç kızın sağlık durumunun, dün itibariyle hayati tehlike arz eden seviyeye çıktığını açıkladı. Hastanın kimliğine ilişkin bilgi vermeyen sözcü, "genç kızın durumu ciddi" demekle yetindi.Kanada Halk Sağlığı Direktörü Dr. David Buttler-Jones da, Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki vaka sayısının 140'a yükseldiğini açıkladı. Kanada'da her yıl ortalama 20 bin kişinin grip şikayeti ile hastanelere başvurduğunu ve bunlardan 4 ila 8 bininin grip nedeniyle öldüğünü hatırlatan Dr. David Buttler-Jones, mevsim şartlarının da grip için uygun olduğuna işaret etti.