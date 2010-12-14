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Yaşam

Çin'de 2400 yıllık çorba bulundu

Çinli arkeologların, 2400 yıllık olduğuna inanılan bir kap çorba keşfettikleri açıklandı.

14 Aralık 2010 02:00

T24 -  Çinli arkeologların, 2400 yıllık olduğuna inanılan bir kap çorba keşfettikleri açıklandı.
 

Bronz bir kabın içinde kapalı halde bulunan sıvı ve kemiklerin, ülkenin antik dönemlerdeki başkenti Şian'da bulunduğu belirtildi. Ünlü terracota savaşçıları da aynı yerde bulunmuştu.


Arkeologların çorbanın içindeki malzemeleri bulmak için testler yaptıkları belirtildi. Çorbayla birlikte, şarap olduğuna inanılan kokusuz bir sıvı da bulunduğu açıklandı. Keşif, bölgedeki bir havaalanının genişletilmesi için yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan bir anıt mezarda yapıldı.


'Önemli keşif'


Şanşi Arkeoloji Enstitüsü'nden Li Daişun, 'Bu Çin arkeoloji tarihinde ilk kemik çorbası keşfi. Keşif, Savaşan Devletler Dönemi'ndeki (M.Ö 475-221) yeme alışkanlıkları ve kültür üzerinde yapılan çalışmalarda büyük rol oynayacak' dedi. Uzmanlar, keşiflerin yapıldığı mezarın bir toprak sahibine ya da düşük rütbeli bir subaya ait olduğunu düşünüyor.


Şian, 1100 yıldan fazla Çin'in başkentliğini yapmıştı. 1974'e ünlü terracota savaşçıları Çin'in ilk imparatoru Qin Şihuang'in mezarında bulunmuştu. Şihuang, M.Ö 221'de Çin'i birleştirmiş ve M.Ö 210'a dek ülkeyi yönetmişti.


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