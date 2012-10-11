Çin'de 22 yaşındaki Türk genci dövülerek öldürüldü

Çin'in başkenti Pekin'de Türk vatandaşı 22 yaşındaki Kaan Omak'ın 4 Çinli tarafından dövülerek öldürüldü.

Başkentteki Jiaotong Üniversitesi’nde öğrenim gören Kaan Omak’ın 4 Çinli tarafından 7 Ekim’de dövülerek öldürüldüğü belirtilirken, Çin polis yetkililerinin elinde güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu, kesin ölüm nedeninin yapılan otopsinin ilanından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Türkiye ’nin Pekin Büyükelçisi Murat Salim Esenli, DHA muhabirine Çin makamları nezdinde tüm girişimlerini seferber ettiklerini söyledi. Olay hakkında hukuki ve yasal işlemlerin başlatıldığını söyleyen Büyükelçi Esenli, tahkikatın sonucunu beklediklerini belirterek, suçluların bulunmasını ve adaletin tecelli etmesini sağlamak için gereken neyse yapılacağını dile getirdi.

Morgda yapılan kimlik teşhisi sırasında cesedin baş ve göğüs bölgesinde net darp izlerinin gözlemlendiğini aktaran Omak’ın arkadaşları ise, maktulün son derece sevilen biri olduğunu, olayın şokunu ve üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Arkadaşları, genç öğrencinin hayat dolu olduğunu, gece arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Sanlitun bölgesine gittiğini ve cesedinin İşçi Stadyumu’nun kapısında gece yarısı bulunduğunu ifade etti.