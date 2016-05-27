Çin'de 1200 yolcu taşıyabilen otobüs projesi görücüye çıktı

Çin, dev otobüs teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aynı anda 1200 yolcu taşıma kapasiteli, trafik ve çevre sorununa çözüm olarak sunulan bir otobüsü, kamuoyuna tanıttı.

Karar'da yer alan habere göre, Çin, 1200 yolcu taşıyabilen etkileyici bir futuristik 'uber otobüs' dizaynını, kamuoyuyla paylaştı.

Tasarlanan araç, diğer araçların üzerinde seyahat ederek ülkenin dillere destan trafik sorununu çözmeyi umut ediyor. Transit Yükseltilmiş Otobüs (TEB), esasen otomobiller üzerinde gezinen ve yol alanı kullanımını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış bir metro sistemi olarak tanımlanıyor.