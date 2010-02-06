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Yaşam

Çin'de 100 milyon yıllık 'dinazor ayak izi'

Çinli arkeologlar ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde 100 milyon yıl önce yaşamış dinozorların ayak izlerini buldu.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - Çinli arkeologlar ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde 100 milyon yıl önce yaşamış dinozorların ayak izlerini buldu.

Şinhua ajansının haberine göre, 2 bin 600 metre karelik bir alanda yapılan ve üç ay süren kazıların sonunda, bilim adamlarının 3 bin adet dinozor ayak izini buldukları bildirildi.

Çin Bilimler Akademisi Omurgalılar Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden Vang Haycün, bulunan izlerin 100 milyon yıl öncesindeki Mesozoik dönemin sonlarına ait olduğunu kaydetti.

İzlerin 10 santimetre ila 80 santimetre olduğunu belirten Vang, aralarında Tyrannosaurus, Coelurosaurs ve Hadrosaurs türlerinin de bulunduğu altı türün ayak izlerine rastlandığını söyledi.

Wang, ayak izlerinin hepsinin aynı yönde olduğuna işaret ederek, "Bu durum ya büyük bir göçü, ya da etçil dinozorla karşılaşmış otçul emsallerinin panik halinde kaçışının sonucudur" dedi.

Kazıların yapıldığı Cuçıng şehrinde söz konusu keşiften önce 30 dinozor fosil alanı bulunmuş ve bölgeye "Dinozor şehri" adı verilmişti.

Çin'in dinozor şehrinde 2008 yılında yapılan kazılarda dünyanın en büyük dinozor fosilinin yanı sıra 7 bin 600 fosil gün yüzüne çıkarılmıştı.

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