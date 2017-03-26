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BBC Türkçe

Cincinnati'de gece kulübünde ateş açıldı: 1 ölü, 14 yaralı

Polis yetkilileri, Cameo adlı gece kulübünde yerel saatle 01.00'de meydana gelen olayla ilgili olay sırasında içeride yüzlerce kişinin olduğunu silah seslerinin duyulmasından sonra kalabalığın panik içinde kaçıştığını söyledi. Ateş açan kişiler yakalanama

26 Mart 2017 16:06

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bir gece kulübünde en az iki kişinin kalabalığa ateş açması sonucu bir kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Paul Neudigate adlı polis yetkilisi, Cameo adlı gece kulübünde yerel saatle 01.00'de meydana gelen olayla ilgili olay sırasında içeride yüzlerce kişinin olduğunu silah seslerinin duyulmasından sonra kalabalığın panik içinde kaçıştığını söyledi.

Polis ateş açan kişilerin henüz yakalanamadığını, görgü tanıklarının işbirliğine yanaşmadıkları için ellerinde zanlıların eşkali bulunmadığını söylüyor.

Geçen yıl Orlando'da Omar Mateen adlı bir kişinin eşcinsellerin devam ettiği bir gece kulübünde ateş açması sonucu 49 kişi ölmüştü.

Bu saldırı, Amerikan tarihinde en fazla insanın öldüğü ateş açma olayı kayda geçmişti.

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