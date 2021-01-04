'Cinci Hoca hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan iddianame düzenlendi

Dini inanç ve duyguları istismar ederek "dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Burhan Dalğali hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrıca bir iddianame düzenlendi. Dalğali hakkındaki iddianamede, 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Tuncer Dalğali’nin kendisinin uzaktan bir akrabası olduğunu belirten Burhan Dalğali, “Tuncer Dalğali isimli şahıs örgütçü olduğu için beni pek sevmez. Ben de onu sevmem. Örgütçüler aleyhine konuştuğum için beni sorgulamak amacıyla parti binasına götürdüler. Ben tehditle oraya gittim. Örgüt bayrakları ya da Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını görmedim.'' dedi.

Esenler’deki evinde yere yatırdığı yarı çıplak bir kadının karnına Arapça yazı yazdıktan sonra iç çamaşırını sıyırdığı görüntüler nedeniyle kamuoyunda büyük tepki toplayan ve ‘cinsel saldırı’ suçundan soruşturma başlatılan ‘Cinci Hoca’ Burhan Dalğali hakkında bu kez ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Tutuklu sanık Burhan Dalğalı, ifadesinde, “Örgütçüler aleyhine konuştuğum için tehditle parti binasına götürdüler. Orada örgüt bayrakları ya da Abdullah Öcalan’ın bayraklarını görmedim” dedi.

Dolandırıcılık suçu

Sosyal medyadaki görüntüler nedeniyle çok konuşulan Dalğali hakkında taksi şoförü Ebubekir B. eşiyle kendisinin dini nikahlarını tazeledikten sonra kendilerinden 3200 TL para aldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dalğali hakkında ‘Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan dava açılmıştı.

Mahkeme, suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme geçen ay sanık Burhan Dalğalı’nın tutuklu kaldığı süre ve müştekinin zararını karşılamış olması gerekçesiyle tahliyesine karar vermişti.

"Şantaj yapıldı"

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Burhan Dalğalı hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan soruşturma halen devam ederken bu kez ‘terör propagandası yapma’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede PKK üyeliği suçundan aranan Tuncer Dalğali’nin cep telefonuna tanımlı facebook hesabında çok yoğun örgütsel paylaşımlar yaptığı ve fotoğrafta Buran Dalğali’nin de tespit edildiği ifade edildi. Burhan Dalğali’nin de örgütsel etkinliğe katılan şahıslar arasında olduğunun belirtildiği iddianamede, “Paylaşımda çok yoğun ve net örgütü simgeleyen bayraklar bulunmaktadır. Burhan Dalğali’nin de, Abdullah Öcalan ve PKK bayrakları önünde kurulan masada elleri dua eder biçimde oturduğu tespit edilmiştir” denildi.

Soruşturma kapsamında ifade veren tutuklu sanık Burhan Dalğali, kendisine kumpas kurulduğunu belirtti.

"Örgüte karşıyım"

Tuncer Dalğali’nin kendisinin uzaktan bir akrabası olduğunu belirten Burhan Dalğali, “Tuncer Dalğali isimli şahıs örgütçü olduğu için beni pek sevmez. Ben de onu sevmem.

Örgütçüler aleyhine konuştuğum için beni sorgulamak amacıyla parti binasına götürdüler. Ben tehditle oraya gittim. Örgüt bayrakları ya da Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını görmedim.

Orada bulunan şahıslar, ’örgüt aleyhine neden konuşuyorsun?’ deyince elim öyle havada kalmıştır. Örgüt lehine ya da örgütü övücü bir cümle kullanmadım.

Ben örgüte karşı olan bir insanım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. İddianamede Burhan Dalğali’nin etkinliğe katılım gerekçesi ile ilgili olarak hayatın olağan akışına uygun olmayan soyut beyanda bulunduğu ifada edildi.

İddianamede, Burhan Dalğali’nin ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.