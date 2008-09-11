Çince dil dersine 5 ilde 7 lisede başlandı





Milli Eğitim Bakanlığı, beş ilde yedi okulda Çince eğitimi vermeye başladı. Çince derslerinin verileceği okul sayısı gelecek yıl itibariyle artırılacak



Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’ye gelen Çinli turistin artması ve Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 15 milyar doları bulması nedeniyle, İstanbul, Ankara, Aydın. Nevşehir ve İzmir’de Çince eğitimi vermeye başladı. Çince dersleri 2008-2009 eğitim döneminde 7 okulda verilirken, bu sayı gelecek yıl itibariyle artırılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının son yıllarda artış sağlaması, Çin ile olan ticaret hacminin 15 milyar doları bulması ve Çin’in Türkiye’de Çin Sanayi Bölgesi oluşturmaya karar vermesi sonrasında Çince derslerini müfredata alma kararı aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir, Ankara ve İstanbul’un Çin firmalarının yatırım yapabileceği en uygun kentler olarak ilan edilmesi nedeniyle Çince derslerini pilot olarak 7 okulda uygulamaya koydu.



Çince derslerinin verileceği 7 okul ise şöyle:

“Adana Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Ankara Yenimahalle Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, İstanbul Beşiktaş Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, İstanbul Beşiktaş M.Ali Büyükanlı Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, İzmir Karşıyaka M.Ali Lahur Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Nevşehir Anadolu Ticaret Meslek Lisesi.”

