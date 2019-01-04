Cinayetten önce arkadaşına 'Ceren Damar'ı öldüreceğim' demiş

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel\'i öldüren 4\'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H.\'nin ailesi, tutuklanan zanlının cinayetten önce yazdığı ileri sürülen \'İntiharımdan Ceren Damar sorumludur\' yazılı mektubu savcılığa teslim etti. Hasan İsmail H.\'nin, kopya çekerken yakalanması ardından sınıftan çıkarıldıktan sonra kendisini arayan arkadaşına \"Ceren Damar\'ı öldüreceğim\" dediği de öğrenildi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, dün akşam üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından önce bıçaklanarak, sonra tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından taksiyle okuldan ayrılan, daha sonra polis babası ve annesi ile emniyete giderek teslim olan Hasan İsmail H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA \'ÖLDÜRECEĞİM\' DEMİŞ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım tarafından yürütülen soruşturmada cinayetin öncesi ve sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Buna göre Hasan İsmail H., sınavda içini boşalttığı 5 tükenmez kaleminin içine koyduğu kağıtlardan kopya çekerken yakalanınca Ceren Damar Şenel tarafından sınav kağıdı alınıp tutanak tutularak sınıftan çıkarıldı. Kopyadan yakalandıktan sonra okuldan çıkıp aracının yanına gitti. Burada bir süre bekleyen Hasan İsmail H.\'yi, Berk isimli arkadaşı aradı. Hasan İsmail H. telefonda arkadaşına, Ceren Damar Şenel\'in kendisine taktığını, okula geldiğinden beri kendisiyle uğraştığını ve sınav boyunca başında ayrılmadığını söyledi. Hasan İsmail H., bu konuşma sırasında arkadaşına ilk kez \"Ceren Damar\'ı öldüreceğim\" dedi. Bu konuşmanın ardından Hasan İsmail H., aracıyla evine gitti.

BABASINA AİT TABANCA VE BIÇAĞI EVDEN ALDI

Evde babasına ait ruhsatlı tabanca ve odasında bulunan bıçağı alan Hasan İsmail H., önce annesini Gölbaşı\'na bıraktı. Saat 12.30 sıralarında tekrar okula gelen Hasan İsmail H., boş bir etüt odasında bekledi. Bu sırada bazı arkadaşlarıyla konuşan Hasan İsmail H., \"Ceren hoca size de kötü davranıyor mu? Mobbing uyguluyor mu?\" diye sorular sordu. Hasan İsmail H., daha sonra Ceren Damar Şenel\'in odasına giderek cinayeti işledi. Hasan İsmail H.\'nin, olayın ardından tabancayı çenesinin altına dayadığı, o sırada diğer hocalar odaya girince intihardan vazgeçtiği belirtildi.

İFADESİNDE MOBBİNG YAPTIĞIN SÖYLEDİ

Hasan İsmail H.\'nin ifadelerinde sürekli Ceren Damar Şenel\'in kendisine mobbing uyguladığını söylediği ve bununla ilgili çok sayıda olay anlattığı da öğrenildi. Şenel\'in kendisini sürekli izlediğini ileri süren Hasan İsmail H., \"Ben okulun yüzme takımındayım. Bir defasında başka bir okulla yapılan yarışlarda Ceren Hoca tribünde tek başına beni izledi. Gözleri sürekli benim üzerimdeydi. Yarış bittiğinde neden beni izlediğini sorduğumda hiçbir şey söylemeden alaycı bir ifadeyle yanımdan ayrıldı\" şeklinde farklı ifadeler kullandığı öğrenildi.

İNTİHAR MEKTUBU

Öte yandan aile, Hasan İsmail H.\'nin cinayetten önce yazdığı ileri sürülen intihar mektubunu savcılığa teslim etti. \'Beni bunu yapmaya mecbur bıraktılar. Dersler çok ağır, bir kitap 500 sayfa. Siz hiç kopya çekmediniz mi? Beni bunu yapmaya mecbur bıraktılar. Spordaki başarılarımı derslerimde gösteremedim. Bu okula geldim geleli bir türlü yüzüm gülmedi. Bana sürekli mobbing uyguladı. İntiharımdan Ceren Damar sorumludur\' yazılı mektubun ne zaman yazıldığı ve gerçekten tutuklanan zanlı tarafından mı kaleme alınıp alınmadığı araştırılıyor.

TELEFONLARI İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Ceren Damar Şenel\'in cep telefonun şifresi bilinmediği için imajının alınamadığı, bu nedenle telefonun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne gönderildiği öğrenildi. Hasan İsmail H.\'nin telefonun da konuşmalarının deşifresi için incelemeye gönderildiği belirtildi.

ÖĞRENCİLERİ HESAP AÇTI

Öte yandan öğrencileri, Ceren Damar Şenel adına öğrencileri Twitter hesabı açarak genç kadının resmilerini paylaştılar. \'Ceren Damar Anısına\' adıyla oluşturulan Twitter hesabında genç kadının eşi Levent Şenel ile birlikte çekilen fotoğrafı ile mezarının fotoğrafı paylaşıldı. Twitter hesabında, Şenel’in katil zanlısının cinayeti işlediğine dair ifadelerine yer verildi. Ceren Damar Şenel’in Hukuk Fakültesindeki odasının önüne öğrencileri karanfil bıraktı.



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