Cinayetten önce arkadaşına "kaç yıl yatarım" diye sormuş: Gizem Canbulut'un katili Eren Yıldız'a 'iyi hal' indirimiyle 20 yıl!

Burdur'da 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u öldüren Eren Yıldız, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görülen duruşmada mahkeme; katile iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Eren Yıldız, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen genç kızın ailesi karara tepki gösterdi.

Ge.en yıl 17 Mart'ta yaşanan cinayete ilişkin Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Eren Yıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Son sözü sorulan Eren Yıldız, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım, utanç duyuyorum. Böyle bir günde böyle bir suçtan yargılanmaktan ayrıca utanç duyuyorum. Dışarıdayken yardımsever bir insandım. Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum, ben böyle bir olayı bile bile yapmadım. Sadece cebimden bıçağı çıkardığımı ve Gizem'in yerde yattığını hatırlıyorum. Cezalandırılmamı istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, Eren Yıldız'ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak Eren Yıldız'ı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Kadınlar Günü'nde bize bir kez daha vuruldu"

Duruşma sonrası konuşan baba Hasan Canbulut, "Sözün bittiği yer burası olmamalıydı. Türkiye’miz, insanlarımız, bir kişiyi öldürdüğü zaman ne kadar ceza alınacağını, öldürmenin ne kadar ceza olduğunu, öldürmenin kolay olmadığını, bir evladın kolay yetiştirilmediğini görmeliydi. 17 yaşına kadar ben iyi günde kötü günde, soğukta sıcakta, her türlü açlığında susuzluğunda onları doyuracağım, susuzluğunu gidereceğim diye çok uğraştım. 17 yaşından sonra bir tane cani gelsin benim kızımı öldürsün. Hak, adalet dediğimiz yere geldik. Kadınlar gününün olduğu günde bize bir defa daha vuruldu. Benim kızımı bir defa daha öldürdüler. Kim öldürdü adalet öldürdü. Biz bunu beklemiyorduk. Başka Gizemler, Ayşeler, Fatmalar, Mehmetler, Aliler ölmesin dedik” diye konuştu.



Anne Nursel Canbulut ise "Ben müebbet ceza almasını istiyordum. İndirim almasını istemiyordum ama adalet adalet değilmiş. Ölenin öldüğü kaldı. Karşı tarafın ailesi seviniyor” dedi.

Cinayetten 2 gün önce 'öldürürsem kaç yıl yatarım' mesajı

Gizem Canbulut'un ailesinin avukatı Elif Kübra Türkcan ise "Maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde istediğimiz gibi bir karar alamadık. Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulandı mahkemede. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki Eren Yıldız, söz konusu cinayeti işlemeden 2 gün önce arkadaşına ‘Gizem’i öldürsem kaç yıl yatarım? kesin öldüreceğim’ gibi mesajlar attı ve bunlar dosyada olmasına karşın hiçbir şekilde dosyamız tasarlama kastına sokulmadı. Bir kadın olarak kadınlar gününde böyle bir kararla karşılaştığım için çok üzgünüm. Umarım adalet yerini bulacak” diye konuştu.