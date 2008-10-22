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Yaşam

Cinayetten hükümlü genç idam edildi

ABD'de cinayetten idam cezasına çarptırılan bir kişinin cezası infaz edildi.

22 Ekim 2008 03:00

ABD'de cinayetten idam cezasına çarptırılan bir kişinin cezası infaz edildi.

Teksas eyaleti yetkilileri, 64 yaşındaki bir kişiyi öldürmekten suçlu bulanarak 1999'da idam cezasına çarptırılan Joseph Ray Ries'ın (29) zehirli iğneyle idam edildiğini açıkladılar.

Ries, bu yıl Teksas'da idam edilen 12. kişi oldu. 1974'den bu yana 417 kişinin idam edildiği Teksas'da gelecek ay sonuna kadar 9 mahkûmun daha idam edilmesi planlanıyor.

Joseph Ray Ries, Christopher White ile, 64 yaşındaki Robert Ratliff'i evinde uyuduğu sırada 3 yerinden vurarak öldürmek ve arabasını çalmaktan suçlu bulunmuş, Ries ve White, cinayetten 3 gün sonra tutuklanmıştı.

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