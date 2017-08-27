Cinayetten aranan suç makinesi kardeşler yakalandı

Zafer BARIŞ- Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de 20 gün önce Volkan Şahin’i öldürdükten sonra kaçan ve yaklaşık 10 suçtan aradan Ekrem ve Ferdi Çalışkan kardeşler yakalandı.

Geçen 7 Ağustos günü Merkez Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Yavuzlar Mahallesi Görgülü Sokak’ta meydana gelen kavgada Volkan Şahin’i öldüren kardeşi G.Ş ‘yi (17) ise ağır yaralayarak kaçan ve 6 suçtan aranan Erkem (23) ve 4 suçtan aranan Ferdi Çalışkan (20) kardeşler polisin yaptığı operasyonla saklandıkları ahır ve otluk alanda yakalandı.

Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kardeşlerin Ankara’ya kaçtığını tespit etti. Polislerin başkentte yaptıkları çalışmada iki kardeşin saklandıkları evden ayrılarak Konya’ya kaçma hazırlığında olduğunu belirlendi. Yakınlarına ait otomobil ile Konya’ya seyir halinde iken, polisleri fark eden Çalışkan kardeşler, polis otosuna çarparak Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Köyüne kaçtı.

100 MOBESE KAYDI İNCELENDİ

Yapılan çalışmada kardeşlerden Ferdi Çalışkan ahır içinde, Ekrem Çalışkan ise otlarla kaplı arazide yakalandı. 100’ün üstünde mobese kameralarını inceleyerek şüpheli kardeşleri yakalayan polis, jandarmada araması olan Ferdi Çalışkan’ı jandarma ekiplerine teslim etti. Ağabeyi Ekrem Çalışkan ise yapılan sorgusunda Volkan Şahin\'i, aralarında bulunan husumet nedeniyle çıkan kavgada öldürdüğü söyledi.

Sorgusunun ardından Erkem Çalışkan geniş güvenlik önemleri altında sağlık raporu için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tabipliğine getirildi. Burada kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür eden Çalışkan, adliyeye gönderildi.

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