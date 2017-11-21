Cinayetten 3 gün önce koruma talebinde bulunmuşlar - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine:

\'Cinayetten 3 gün önce koruma talebinde bulunmuşlar\' başlıklı haberimizi, davanın tanığı Özlem Özkayacan Ceylan\'ın ismini rumuzlayarak yeniden veriyoruz. Lütfen aşağıdaki haberin kullanılması ricasıyla. DHA

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YENİDEN

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 6 ay önce eşini, baldızını ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini de ağır yaralayan Tacit Öz\'ün (46) yargılanmasına başlandı. Ölen aile üyelerinin komşusu Ö.Ö.C., ifadesinde, \"Dilem, eşinin ailesini öldürmekle tehdit ettiğini ve çok korktuğunu söyledi. Olaydan 3 gün önce, Mevlüt İçoğlu ile Dilem, koruma talebi için savcılığa gitti. Savcılık, \'Bundan bir şey çıkmaz\' demiş\" dedi.

Antalya\'da, güneş enerjisi ürünleri imalatçısı Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz\'ü (30) bir tartışma sonrasında ailesinin evine bıraktı. Pişman olan Öz, defalarca kayınpederinin evine gitmesine rağmen eşini göremedi. Öz, geçen 2 Haziran günü saat 13.30 sıralarında, eşiyle barışabilmek için kayınpederi Mevlüt İçoğlu\'nun (54) Konyaaltı ilçesindeki evine geldi. Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi İçoğlu, kayınvalidesi Aniye İçoğlu (55) ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya (31) ile sitenin bahçesindeki bankta oturdu. Temmuz ayında boşanma davaları görülecek olan Öz, eşi Dilem ile barışma isteğine olumsuz yanıt alınca, aile üyelerinin üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Kayınpeder İçoğlu da tabancayla damadına karşılık verdi. Olayda Mevlüt İçoğlu ve Demet İçoğlu Akkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eş Dilem İçoğlu Öz ve kayınvalide Aniye İçoğlu ise ağır yaralandı. Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı. Dilem İçoğlu Öz de ertesi gün yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan Tacit Öz, tutuklandı.

Antalya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hakim karşısına çıkan Öz, savunmasında şunları söyledi:

\"Olay günü, saat 13.00 sıralarında, boşanma kararı verdiğimi ve avukatla görüşeceğimi söylemek için eşimi aradım; ama telefonlarıma cevap vermedi. Bunun üzerine kız kardeşi Demet İçoğlu Akkaya\'yı aradım. Ona boşanmaya karar verdiğimi, müsait olmaları halinde hem görüşmek hem de dini nikahtan düşürmek istediğimi, söyledim. Demet İçoğlu Akkaya, anne ve babası ile görüştükten sonra beni aradı ve gelmemi istedi; ancak babasının yukarıya çıkmamı istemediğini, bahçede görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. Ben de evden çıkarken, kayınpederimin bana hediye ettiği silahı da ona geri vermek için arabama koydum.\"

\'KAYINPEDERİM, BANA ATEŞ ETMEYE DEVAM EDİYORDU\'

Eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızıyla bahçede buluştuklarını anlatan Öz, \"Eşimle konuşmak için 4 metre kadar ileriye gittik. Baldızım Demet ile aramızda 1-1,5 metre vardı. Ben, eşime \'Ailemizi kurtarmanın bir yolu var mı?\' diye sorarken, kimin söylediğini görmediğim bir kadının \'Sık lan sık\' dediğini duydum. Bunu söyleyen eşim, değildi; çünkü eşim, yanımdaydı. Sonrasında eşim, hızla arkasına döndü ve babasına \'Baba yapma\' dediğini işittim. Kayınpederime dönünce, bana doğru ateş ettiğini gördüm. Bu esnada eşim, önüme geçti. Ben de sırtüstü düştüm. Yerden kalktığımda, sağ kolumdan kan akıyordu ve kayınpederim, bana ateş etmeye devam ediyordu. Elimi silaha götürdüğümü hatırlıyorum; ancak sonrasında ne yaşandığını hatırlamıyorum\" diye konuştu.

Yaşamını yitiren Demet İçoğlu Akkaya\'nın eşi Okan Akkaya ise olayın nasıl meydana geldiğini görmediğini; ancak kayınpederinin bacanağına silah hediye etmediğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Halen tedavi altında bulunan Aliye İçoğlu\'nun avukatı Hüseyin Haber ise müvekkilinin sağlık durumunun düzelmesi durumunda ifade için mahkemede hazır olacağını belirterek, süre talep etti.

OLAYIN TANIĞI, YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşamını yitiren Mevlüt İçoğlu ve yaralı Aliye İçoğlu ile komşu olduklarını anlatan tanık Ö.Ö.C., ise ifadesinde şunları söyledi:

\"Demet ve Dilem\'i de komşularımın kızı olması sebebiyle tanırım. Dilem ve Tacit\'in birbirini severek, evlendiklerini ikisinden de duydum. Nikah şahitleri, bendim. Dilem, bana evlilikten bir süre sonra maddi yönden sıkıntıya düştüklerini ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Ayrılık dönemlerinde Dilem, bana Tacit\'in kendisini boşamaması yönünde tehdit ettiğini söyledi. Dilem, eşinin ailesini öldürmekle tehdit ettiğini ve çok korktuğunu söyledi. Mevlüt amca da dışarıya çıkma konusunda tedirgindi. Bütün ailede tedirginlik vardı. Dilem, Tacit\'in artık eşi gibi değil de başka biri gibi davrandığını söylüyordu. Olaydan 3 gün önce Mevlüt İçoğlu ile Dilem, koruma talebi için savcılığa gitti. Savcılık, \'Bundan bir şey çıkmaz\' demiş. Ellerinde dilekçeyle geldiler. Olay sırasında, ben de oradaydım. Tacit\'in elindeki silahla Mevlüt İçoğlu\'na ateş ettiğini gördüm. Mevlüt ağabeyi vurdu. Demet, \'Yapma\' diyerek, Tacit\'in üzerine doğru atladı. Bu esnada, Demet\'e de ateş ettiğini gördüm. Ben, Demet\'in vurulmasından sonra ambulans çağırmak için yardım istemeye gittim. Dilem\'i ise en son babasına doğru giderken, görmüştüm. Bu nedenle Dilem\'in ve yine Aliye İçoğlu\'nun vurulma anını görmedim.\"

Mahkeme Başkanı Özgül Küçükel, sanık Tacit Öz\'ün tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

