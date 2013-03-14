Cinayette 'kırmızı tanga'ya tahrik indirimi

Doktor olan arkadaşı Teyfik İlker İzmirlioğlu'nu cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla öldüren Savaş Tarkan'ın cezası, cesedin üzerinde kırmızı tanga olduğu için haksız tahrik indirimi nedeniyle müebbetten 13 yıla indirdi.

Fatih’teki bir diyaliz merkezinde çalışan doktor Teyfik İlker İzmirlioğlu, 11 Haziran 2010’da, Bakırköy’deki evinde 10 yıllık arkadaşı Savaş Tarkan tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Komşuların ihbarı üzerine daireye gelen jandarma ekipleri kapının kilitli olduğunu belirleyip çilingirle içeri girdi. Üzerinde kırmızı bir tanga bulunan doktor İlker İzmirlioğlu’nun cesedini gören ekipler Savaş Tarkan’ı da bir odada otururken buldu.

Masaj yapmak istedi

Tarkan, “Bana masaj yaptırmak istedi. Masaj yaparken beni ilişkiye zorladı. Tartışınca da mutfağa gittim. Benim arkamdan mutfağa geldi. Eline aldığı ekmek bıçağıyla bana saldırmak istedi. Boğuşma sırasında bıçağı alıp, gelişi güzel sallamaya başladım” dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Savaş Tarkan’a canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

13 yıla indi

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi davayı karara bağladı. Savaş Tarkan oyçokluğuyla ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme Savaş Tarkan’ın suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek cezayı 16 yıla, iyi hal indirimiyle de 13 yıl 4 aya indirdi.

'Cinsellikten değil alkolden' itirazı

Mahkeme oyçokluğuyla cinayetin ağır tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek cezayı indirirken bir üye hâkim karara muhalefet şerhi koydu: “Olayın cinsel içerikten meydana gelmediği polis raporlarında bellidir.Tahrik unsuru bu olayda yoktur. Olay alkolün paylaşımı sırasında çıkan kavgadan ibarettir” dedi