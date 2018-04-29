Cinayetle suçlanan radikal solcu Japon, 45 yıl sonra Hiroshima'da yakalandı

Tokyo'daki protestolar sırasında bir polisi öldürmekle suçlanan solcu ve devrimci Masaaki Osaka, 45 yılın ardından yakalandı.

İddialara göre, 21 yaşındaki polis yetkilisini molotof kokteyli kullanarak ateşe verdi.

Japon medyasına göre, Osaka ülkenin en uzun süre kanun kaçağı olarak dolaşan kişisi.

Ülkede adam öldürmek müebbet hapisle sonuçlanabiliyor.

Osaka geçen ay Chukaku-ha olarak da bilinen Japonya Devrimci Komünist Ligi'ne (JRCL) ait Hiroshima'daki bir apartman dairesinde yakalandı.

Polis, yakalanmasından beri susma hakkını kullandığını bildiriyor.

Osaka, ilk önce polisin görevine engel olmakla suçlanmıştı. Fakat kim olduğunun anlaşılmasının ardından hakkındaki suçlamalar değiştirildi.

Yerel basın, sorgu için Çarşamba günü Hiroshima'dan Tokyo'ya nakledildiğini bildirdi.

Polis, suçun işlendiği zamanda parmak izinin bulunmaması nedeniyle kimliğinin DNA testiyle belirlendiğini açıkladı.

Polise göre Osaka'nın bu kadar uzun süre saklanabilmesinin nedeni, bir zamanlar Japonya Devrimci Komünist Ligi'nin üst düzey yöneticilerinden biri olması ve grup destekçilerinden yardım alması.

JRCL 1950'lerin sonunda kuruldu ve 1960 ve 1970'lerde şiddet içerikli sokak gösterileri düzenlemekle ünlendi.

Osaka, polis yetkilisini 1971 yılında Tokyo'da solcuların düzenlediği bir protesto gösterisi sırasında öldürmekle suçlanıyor. Polisi yakmadan önce ona çelik boruyla vurmakla itham ediliyor.

JRCL'nin protesto nedenlerinden biri ülkedeki Amerikan askeri varlığının Japon hükümeti tarafından tanınmasıydı.

Osaka'nın suç ortağına 1972'de ceza verilmiş, ardından akıl hastalığı sebebiyle askıya alınmıştı.