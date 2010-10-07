Cinayeti tırnaktaki deri çözdü

T24- Şanlıurfa’da geçen yıl mart ayında boğulduktan sonra yarı çıplak olarak toprağa gömülü cesedi bulunan 36 yaşındaki Zahide G.'nin tırnağındaki deri örnekleri cinayeti aydınlattı.







Cinayet masası dedektiflerinin, uzun süren çalışmalar sonunda ulaştığı 2 şüpheli suçlarını itiraf etti. Genç kadını cinsel ilişki sırasında çıkan bir tartışma nedeniyle boğarak öldürdüklerini anlatan ve pişman olduklarını söyleyen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.





19 Mart 2009’da, merkeze bağlı Överler Köyü Karakuyu Mezrası yakınlarında bir tarlada yarı çıplak halde gömülmüş bir kadın cesedi bulundu. Çobanların ihbar etmesinin ardından topraktan çıkarılan ve üzerinden kimliğini belirten herhangibir belge çıkmayan ceset, otopsi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan otopsisinde, boğularak öldürüldüğü ve adının Zahide G. olduğu saptanan genç kadın, daha sonra memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, yaptığı çalışmalarda şüphelilere bir türlü ulaşamadı.









ÖZEL EKİP KURULDU





Cinayetin üzerinden geçen 17 aylık süreye rağmen çözülememesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı, dosyanın Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nce incelenerek aydınlatılmasını istedi. Savcılığın bu talebinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar’ın talimatıyla kurulan özel ekip, Zahide G.’nin katil veya katil zanlılarına ulaşmak için 3 ay önce çalışma başlattı. Cinayetin çözülmesi için yoğun çaba sarfeden polis, genç kadının cesedinin bulunduğu yere defalarca gidip, olay sırasında çekilen fotoğraf ve video kayıtlarını inceledi.









LASTİK İZLERİ SURUÇ’A YÖNELTTİ





Polis, üzerinden 17 ay geçmesine rağmen olay yerinde yaptığı incelemede, genç kadının başka bir yerde öldürülüp otomobil ile getirildiği mezraya gömüldüğünü saptadı. İlaç mümessili olan ve haftada iki kez Şanlıurfa ve ilçelerine gelen Zahide G.'nin cesedinin bulunduğu yerdeki lastik izlerinin Suruç yönünden geldiği görülürken, olayın da en az 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bunun üzerine çevre köylerde inceleme başlatan polis bir sonuca ulaşamayınca, otomobilin mezraya 3 kilometre mesafedeki otoyoldan geldiği kanaatine varıldı.







YÜZLERCE KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ





Polis, cesedin bulunduğu yerin çevresindeki köyler, genç kadının arkadaşları ve iş çevresinde yüzlerce kişiyle yaptığı ve sonuç alamadığı görüşmelerin ardından, elde ettiği bulgulardan şüphelilere ulaşmak için Suruç İlçe’sine yoğunlaştı. Suruç’ta çalışmaya başlayan polis, ilk etapta Zahide G.'yi tanıyan 21 ismi saptadı. Bu kişileri mercek altına alan polis, cinayette kullanılan otomobili de hesaplayarak aracı olan 5 kişiyi belirledi.







DNA ÖRNEKLERİ KATİLE ULAŞTIRDI





Otomobili bulunan 5 kişiyi daha sonra farklı bir gerekçeyle emniyete çağıran polis, bunlardan kan, kıl ve tırnak örnekleri alarak Ankara Kriminal Laboratuarı’na gönderdi. Ankara’da, cinayet sırasında kadının sol el tırnağından çıkan doku ve deri kalıntısı şüphelilerden 25 yaşındaki Bayram H.'nin doku örrneğiyle eşleşti. Kadının sağ el tırnağından çıkan deri kalıntısının ise DNA örnekleri alınan şüphelilerden birisiyle soybağı taşıdığı saptandı. Şüphelilerden birine ulaşan polis, soybağı ortaya çıkan ikinci kişiyi de belirlemek için çalışma başlattı. Bayram H.'yi yakın takibe alan polis, şüphelinin sıkça görüştüğü ve DNA’sı alınan kişi ile soybağı tutan 23 yaşındaki Ersin Y. olduğunu saptadı.







‘İLİŞKİ SIRASINDA ÖLDÜRDÜK’





Genç kadının öldürülmesinden 20 ay sonra iki şüphelinin de belirlenmesi üzerine polis önceki gün operasyon başlattı. Suruç’a giden polis, Bayram H.'yi çalıştığı tornacıda, Ersin Y.'yi ise oto tamirciliği yaptığı işyerinde gözaltına aldı. Şanlıurfa’ya getirilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanmaya başlanan iki şüpheli, suçlarını itiraf ederek polislere çok pişman olduklarını söyledi.

Cinsel ilişkiye girdikleri sırada tartıştıkları genç kadını öldürdüklerini itiraf eden iki zanlı, cinayeti şöyle anlattı: “Olay günü otomobil ile dolaşıyorduk. Saat 20.00 sıralarında Suruç Devlet Hastanesi önünde Zahide G.'yi gördük. Daha önce de tanıştığımız için kendisini otomobile davet ettik. Her hafta ilçeye geldiği için tanışmış ve arkadaş olmuştuk. Otomobilde dolaşırken kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdik. Cinsel ilişki sırasında bir anda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bize çantasındaki bıçağı çekti ve hakaretler etti. O an kendimizi kaybettik ve çok pişman olmamıza yol açan cinayeti işledik.”





BİRİ BOĞARKEN DİĞERİ TEKMELEMİŞ





Şüphelilerden Bayram H. genç kadını elleri ile boğduğunu söylerken, Ersin Y. ise tekmeler atarak darp ettiğini ifade etti. İki şüpheli öldüğünü anladıktan sonra Zahide G.'yi mezraya götürüp gömdüklerini ve çantasını alarak ayrıldıklarını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulamalarının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı, ’Kasten adam öldürme ve yağma’ suçlarından adliyeye sevk edildi.



Hasan KIRMIZITAŞ- Ali LEYLAK/ŞANLIURFA