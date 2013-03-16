Cinayeti sosyal medyadan yazmış

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Recep Almalı, birlikte yaşadığı Rus asıllı Türk vatandaşı Elena Suruç'u bıçaklayarak öldürdü. Zanlı'nın sosyal paylaşım sitesinde 'Dövmeyin pişman olursunuz, öldürün gitsin doğrusu kökten çözüm' yazdığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı, sosyal paylaşım sitesinde eşinden şiddet gören kadın fotoğrafının üzerine 'Dövmeyin pişman olursunuz, öldürün gitsin doğrusu kökten çözüm' yazması dikkati çekti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Saffet Yenigün'ün haberine göre, olay, saat 17.00 sıralarında Liman Caddesi'nde meydana geldi. Kristall gece kulübünün satın alma departmanında çalışan Elena Suruç, 4 yıldır birlikte yaşadığı Recep Almalı ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İkili arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre Recep Almalı, darp ettiği Elena Suruç'u çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Almalı, olay yerinden uzaklaşırken gürültüleri duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Suruç'u kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elena Suruç'un öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Elena Suruç'un cesedi Kemer Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Polis, kaçan şüpheli Recep Almalı'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Cinayetten iki gün önce sosyal medyadan şiddet mesajı

Dört yıldır birlikte yaşadığı Rus uyruklu kız arkadaşı Elena Suruç'u bıçaklayarak öldüren Recep Almalı'nın facebook hesabından paylaştığı kadına yönelik mesaj dikkati çekti. Eşi tarafından darp edilen bir kadının fotoğrafını paylaşan Almalı, Hz. Muhammed'in 'Eşlerinizi dövmeyiniz, onlar sizin köleniz değildirler' sözlerine yer verdi. Almalı, paylaştığı bu fotoğrafın üzerine ise 'Dövmeyin pişman olursunuz, öldürün gitsin doğrusu kökten çözüm' yazması dikkati çekti.