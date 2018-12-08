Cinayeti sanığı: Eşlerimiz arasındaki uyuşturucu dedikodusu yüzünden öldürdüm

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Levent Fidan\'ı (34) borç- alacak yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla öldürdüğü iddia edilen Mehmet Karakuş (38), hakim önüne çıktı. Savunmasında borç- alacak konusundan bahsetmeyen sanık Karakuş, \"Eşlerimiz arasında benim uyuşturucu hap kullandığım yönünde dedikodu çıktı. Bu yüzden aramızda çıkan tartışmada, Levent\'in ölümüne neden oldum. Çok pişmanım\" dedi.

Olay, geçen Mart ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyhmüftü Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Levent Fidan, borç verdiği Mehmet Karakuş\'un iş yerine giderek parasını istedi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Karakuş yanında bulunan tabancasıyla Fidan\'ı 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Levent Fidan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan Mehmet Karakuş ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hakkında \'adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Karakuş\'un yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık avukatı, müşteki Levent Fidan\'ın eşi Merve Fidan ve avukatı hazır bulundu. Savunmasında iddia edilen borç-alacak konusuna değinmeyen sanık Karakuş, \"Eşlerimiz arasında benim uyuşturucu hap kullandığın dedikodusu çıkmış. Levent\'i bu konuda uyardım. Aramızda tartışma çıktı, sonraları beni tehdit etmeye başladı. Olay günü iş yerimin arka kapısına gelip, tehditler savurdu. İçeriye girmeye çalıştı. Ben de korkutmak amacıyla silahımı çıkarıp kapının arasından namluyu yere doğrultup ateş ettim. \'Ah\' sesi duydum. Silahımda 6 mermi daha vardı, ateş etmedim. Olay yerine ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Öldüğünü öğrenince çok üzüldüm, pişmanım\" dedi.

Duruşmada gözyaşlarını tutamayan Merve Fidan ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.



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