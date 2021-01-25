Cinayeti nefsi müdafaa olarak gösterme tavsiyesi veren avukatın lisansı askıya alındı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Nashville kentinde avukatlık yapan bir kişi, "bir cinayetin nasıl nefsi müdafaa olarak gösterilebileceği" ile ilgili bir paylaşım yaptıktan sonra lisansı askıya alındı.

Yerel basının aktardığına göre 2017 yılında bir kadın, eski partnerinin kendisini taciz etmesini durdurmak için ne yapabileceğini soran bir Facebook paylaşımında bulundu. Avukat Winston B. Sitton, kadına eski partnerini eve çağırıp sonra onu vurmasını, ardından da nefsi müdafaa olarak göstermesini tavsiye etti.

Sitton, daha sonra kadına "eğer gerçekten bunu yapacaksan paylaşımı silmelisin" dedi.

Tennessee Yüksek Mahkemesi, bu paylaşımlar nedeniyle Sitton'un avukatlık lisansını askıya aldı.