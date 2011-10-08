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Yaşam

'Cinayeti imama sorun'

Manisa’da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini öldüren İbrahim Etik “Cinayeti cami imamına sorun" dedi.

08 Ekim 2011 03:00


 T24-  Manisa’da kendisini aldattığını öne sürdüğü 2 çocuk annesi eşi Şefika Etik’i (33) banyoda duş yaptığı sırada sırtından bıçakladıktan sonra evi ateşe veren İbrahim Etik (45), “Cinayeti cami imamına sorun. O imamın cep telefonu kayıtları incelensin, o zaman her şey anlaşılır” diye bağırdı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Etik, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Etik çiftinin 16 ve 17 yaşındaki iki çocuğunun da İbrahim Etik’in İzmir’de oturan babasının yanına gittikleri öğrenildi. 

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