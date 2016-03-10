Gaziantep'te bir kadın, cinayet işleyen abisini ihbar etmek istediği için öldürüldü

Gaziantep'te 4 çocuk annesi bir kadının, 5 yıl önce işlenen bir cinayeti ihbar etmek istediği için abisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

NTV'de yer alan habere göre; yaklaşık 10 gün önce doğum yaptığı öğrenilen Ayşe Şöhmelioğlu, 5 yıl önce öldürülen kuzeni Mehmet Şöhmelioğlu'yla ilgili cinayetin gündeme getirildiği bir televizyon programını izlerken, evde bulunan abisiyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, abi İbrahim Halil Şöhmelioğlu, tabancayla kardeşine ateş etti. Kurşunların hedefi olan Ayşe Şöhmelioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen abiyle, kardeşleri ve babasının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şöhmelioğlu'nun, kuzeninin 5 yıl önce aile kararıyla öldürüldüğünü polise ihbar etmek istediği iddia edildi.