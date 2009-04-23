Cinayeti gören 10 yaşındaki çocuğu öldürdü

Anne ile oğlunu öldüren katil zanlısı Ahmet Atayla Gerçek tutuklandı. Gerçek, 10 yaşındaki çocuğu cinayete şahit olduğu için öldürdüğünü söyledi.



Adana’da, 34 yaşındaki Filiz Tintaş ile 10 yaşındaki oğlu Görkem'i boğazlarını keserek öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı enişte 43 yaşındaki şoför Ahmet Atalya Gerçek tutuklandı. Küçük Görkem'i kendisini gördüğü için öldürdüğünü belirten Gerçek, ``Bir anlık olaydı. Çok pişmanım'' dedi.



Emek Mahallesi 18 sokaktaki Bizim Apartmanı'nın 9'uncu katında oturan Filiz Tintaş ile ilköğretim öğrencisi oğlu Görkem'i 17 Nisan'da boğazlarını bıçakla keserek öldürdükten sonra Mersin'e kaçan ve her yerde aranan katil zanlısı enişte Ahmet Atalya Gerçek dün sabaha karşı babası Nurettin Gerçek'in evine geldi. Babasına ve aile yakınlarına olayla ilgisinin olmadığını söyleyen Gerçek'i babası Nurettin Gerçek, ``O zaman polise durumu anlat'' diyerek teslim olmaya ikna etti. Baba Gerçek, Cinayet Bürosu polislerini arayarak oğlunun eve geldiğini bildirdi. Polisler, Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında bir akrabasının otomobilinde bekleyen Ahmet Atalya Gerçek'i gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda önce suçu kabul etmeyip susma hakkını kullanmak isteyen Gerçek, daha sonra vicdan azabı çektiğini belirtip cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Kanlı gömleğini attığı yeri de polise gösterdi. Sağ kol bölümünde ölenlerin kan izlerinin bulunduğu sanılan gömlek ile diğer deliller DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Gerçek sabah erken saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



`’Vicdanım rahat değil’



Sağlık raporunun alınmasının ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Ahmet Atalya Gerçek, fotoğrafını çeken gazetecilere, olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Gerçek, ``Planlanmış bir olay değil. Eve gidişimde bir art niyet yoktu. Bir anlık olay. Beni tanıyan herkesten özür diliyorum. Vicdanım rahat değil. Ne kadar hapis alırsam alayım cezaevinden çıktıktan sonra bile vicdanım rahat etmeyecek'' dedi. Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmak üzere nöbetçi mahkemeye sevkedilen Gerçek, yapılan sorgusunun ardından `Canice 2 kişiyi öldürmek' suçundan tutuklandı.



Katil zanlısı Ahmet Atalya Gerçek, poliste ve tutuklandığı mahkemede yaptığı savunmasında anne ve oğlunu nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı:



İşsizlik tetikledi



``Ben TIR ve servis şoförlüğü yapıyordum. 6 ay önce işsiz kaldım. Eşim ile 2.5 ay önce işsizlik nedeniyle tartışmalarımız başladı. Bu yüzden geçimsizlik had safhaya geldi. Bir ara eşime tokat attım. O da beni şikayet etti. Hakkımda dava açıldı. Eşim ardından boşanma davası açtı. Bunalıma girdim. Olaydan 3 gün önce evden ayrıldım. Mersin'e akrabalarımızın evine gittim. Olay günü sabaha karşı Adana'ya döndüm. Filiz'lerin evinin önünden geçerken aklıma eşim Naime ile tekrar barışmak için Filiz Tintaş ile görüşmek istedim. 9'uncu kattaki evlerine çıktım. Kapıyı çaldım. Filiz kapıyı aralayıp beni görünce ne istediğimi sordu. Ben de Naime hakkında konuşmak istediğimi söyleyince içeri aldı. Naime'nin niye böyle yaptığını sorduğumda Filiz bana hakaret etti.''



Görgü tanığı olduğu için



``Bu arada sesler üzerine Görkem kaldığı odadan dışarı çıkıp bizi gördü. Bir şey demeden tekrar odasına girdi. Filiz'in hakareti üzerine gözüm dönmüştü. Mutfakta gördüğüm bıçağı alıp salladım. Boynuna isabet etmişti. Yere kanlar içinde yığıldı. Bağırmak istiyordu. Ancak, hırıltı sesleri geliyordu. Daha sonra Görkem'in beni gördüğünü hatırladım. Görgü tanığı bırakmamak için odasına girdim. Görkem televizyon seyrediyordu. Beni görünce ayağa kalktı. Hiç konuşmadı. Görkem'e de bıçağı salladım. Bıçak boğazına isabet etmişti. Yere düştü. Daha sonra bıçağı yıkadım. Ardından, kapıyı açık bırakıp, asansöre binerek aşağıya indim. Bahçe duvarından atlayıp kaçtım. Apartmanın yakınındaki çay ocağına gidip bir bardak çay içtim. O sırada mahalle muhtarı ölmüş sela veriliyordu. Sonra Mersin'e tekrar gittim. Adana'ya döndüğümde polise teslim oldum.''



Katliamın habercisi mesaj



Anne Filiz Tintaş ile oğlu Görkem'i boğazlarını keserek öldürdüğü öne sürülen Ahmet Atalya Gerçek'in olaydan 3 gün önce kayıplara karışıp aynı gün babası Nurettin Gerçek, ağabeyi Halil ve yengesine cep telefonuyla çektiği, `Naime olmadan yaşamam zor, bunu kimse anlamadı. Beni herkes affetsin' mesajı katliamın habercisi olarak yorumlandı. Baba Nurettin Gerçek, mesajı alır almaz, oğlunun intihar edeceği ya da başka bir olaya karışabileceği ihtimali üzerine karakola gidip durumu polise bildirdi. Ancak, mesajdan 3 gün sonra Filiz Tintaş ve oğlu Görkem korkunç şekilde evlerinde öldürüldü. Bu mesaj üzerine polis, cinayeti Gerçek'in işlemiş olabileceği üzerinde durdu. Gerçek, yakalandığı zaman suçunu itiraf etti. Gerçek'in bazı aile yakınları, mesaj üzerine Ahmet Atalya'nın kavgalı olduğu Tintaş Ailesi'nin uyarılmış ya da aileye yönelik önlemler alınmış olsaydı korkunç olayın yaşanmasının da önüne geçilmiş olabileceğini konuşuyor.

