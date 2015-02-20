'Cinayeti duyduk ama karı koca kavgası sanıp karışmadık'

Üsküdar Çengelköy’de önceki akşam, korkunç bir kadın cinayetine sahne oldu. Tahir Kart’ın (43) 17 yıllık eşi Kübra Kart’ı (42) bıçakla öldürdükten sonra parçalara ayırarak çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Çiftin 10 yıllık komşuları Ahmet Başpınar ve Sabiha Başpınar kavga seslerini duyduklarını söyledi.

‘Televizyonu kıstık’

Doğan Haber Ajansı’ndan Arzu Kay’ın haberine göre, Kübra Kart’ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Sabiha Başpınar, cinayet gününü şöyle anlattı: “Çok iyi bir insandı. Pazartesi akşamı temizlik için gittiği yerden 18.00’de evine döndü. Ben de üst katta televizyon izliyordum. Yanımda da annem vardı. Saat 19.00 sıralarında çığlık sesleri gelmeye başladı. Ara ara boğulma sesi gibi bir ses geliyordu. Televizyonun sesini kıstım. Sesler 5 dakika içinde kesildi.”

‘Elinde bir şeyler vardı’

“Sonra diğer komşumuz beni aradı. ‘Ses sizden mi geliyor’ dedi. Ben de ‘Yok’ deyince, alt kat komşunun kavga ettiğini düşündük. Daha önceden de bu şekilde kavga ediyorlardı. Bu yüzden aşağıya inip kapısını çalmadım. Ama çok farklı bağırıyordu. Biraz da korktum. Sonra gece yarısı apartman kapısının açılıp kapandığını duydum. Camdan dışarı bakınca Tahir’i dışarı çıkarken gördüm. Elinde bir şey vardı. Sonra geri gelip binaya girdi. Girmeden üzerindeki kıyafetini çıkardı.”

‘Karı-koca kavgası dedim’

Tahir Kart’ın arkadaşı olduğunu söyleyen Ahmet Başpınar da şunları anlattı: “Güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Emekli olduktan sonra düzenli çalışmadı. Kafası pek yerinde değildi. Bazen çok güzel konuşuyordu. Bazen de değişiyordu, saldırgan, kavgacı oluyordu. Sakinleştirici ilaçlar kullandığını biliyorum. Gece ses gelince karı-koca kavgası dedim. Ancak böyle bir şey olduğunu bilseydim polise haber verirdim.”

‘Olayları camdan izliyordum’

Komşu Sabiha Başpınar olayın ertesi gününü de anlattı: “Öğle saatlerinde Tahir’in ağabeyi geldi. Sonra karakola gidip kayıp ilanı verdiklerini öğrendim. Olayları camdan izliyordum. Sonra Kübra’nın ağabeyi geldi. Tahir içeri almadı. Akşam da binaya polisler geldi.”

‘Öldürdükten sonra uyudum’

Tahir Kart’ın savcılıktaki ifadesinde şunları dediği iddia edildi: “16 Şubat’ta yemek yemiş, televizyon izliyorduk. Aniden bir his geldi. Durmadan beynime ‘Öldür, öldür’ diye sesler geliyordu. Bana muska yaptılar diye düşündüm. Mutfaktan kasap bıçağı aldım. Yanına yaklaştım yüzü bana dönüktü bıçağı kaldırarak boynunun iki tarafına doğru 3-4 defa bıçakladım. Kübra yere yığıldı. Kömürlüğe inerek testere aldım. Vücudunun parçalarını 3 çöp konteynerine attım. Yatıp uyudum. Sabah karakola giderek, kayıp olduğunu söyledim. Birbirimizi severdik. Nasıl yaptım bilmiyorum.” Tahir Kart “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Polisin, evdeki buzdolabında poşetler içerisinde bulduğu etler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.