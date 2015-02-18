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Çengelköy'de bir çöp konteynerında parçalanmış kadın cesedi bulundu

Özgecan Arslan cinayetinden sonra bir cinayet haberi de Üsküdar Çengelköy'den geldi

18 Şubat 2015 21:40

Özgecan Aslan'ın Mersin'de vahş bir şekilde öldürülmesine yönelik tepkiler sürerken bir kadın cinayeti haberi de İstanbul Çengelköy'den geldi. 30-35 yaşlarında olduğu belirtilen bir kadına ait ceset, parçalara ayrılmış şekilde çöp konteynırında bulundu. Henüz kimliği açıklanmayan kadının kocası tarafından katledildiği belirlendi.

Radikal'in haberine göre; Çengelköy Mahallesi Ordu Caddesi Sümer Sokak'ta oturan 43 yaşındaki Tahir K, bugün, Çengelköy Polis Merkezi'ne giderek, 42 yaşındaki eşi Kübra K'nin kaybolduğu ihbarında bulundu.

Merkeze gelen Tahir K'nin ağabeyi, yetkililere, kardeşinin ruhsal sorunları olduğunu ve zaman zaman bu tür şikayetlerde bulunduğunu anlatarak, kardeşini eve götürdü. Evin banyosunda kan izleri gören ağabey, kardeşiyle tekrar polis merkezine gitti.

Olayı anlatan Tahir K'nın 16 Şubat Pazartesi akşamı evde çay içerken kontrolünü kaybettiğini ve mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğünü aktardı. Eşini parçalara ayırdığını ifade eden Tahir K, daha sonra pazar arabasıyla parçaları çöpe attığını söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Tahir K. cesedin yerini tam olarak belirtemediği için Çengelköy'de geniş çaplı arama başlattı.

Aramalar sonucunda Kübra K'nın cesedi, bir polis memurunun dikkati sonucu çöp konteynerinde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan Tahir K. ise Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kübra ve Tahir K'nin 17 yıllık evli olduğu, şüphelinin 11 yıldır şizofren tedavisi gördüğü ve 4 yıl önce malulen emekli olduğu öğrenildi.

 

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