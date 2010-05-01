Cinayete yol açan çarpık ilişkiler

T24-



Katil kaçtı. Polis, 3 aylık takip sonucu Mehmet Kırcı’nın bir süre önce Erzurum’daki eşi Sevgi Kırcı’nın (22) annesi Melek Özkan (47) ve 10 yıllık sevgilisi Mahsuni Yıldız’la (33) kavga ettiğini belirledi.



Mehmet Kırcı’dan dayak yiyen Mahsun Yıldız’ın “Bunun intikamını alacağım” diye bağırdığı öğrenildi.



‘BEN ÖLDÜRTTÜM’

Mahsuni Yıldız’ın olay günü İstanbul’da Mehmet Kırcı’nın çalıştığı inşaatın çevresinde görüldüğü belirlendi. Erzincan’a giden polis, Mahsuni Yıldız, Sevgi Kırcı ve Melek Özkan’ı gözaltına aldı.



Mahsuni Yıldız susma hakkını kullandı. Sevgi Kırcı şu itirafta bulundu: “2 çocuğumun babası eşimin başka bir kadından çocuğu olduğunu ve hapisteki ağabeyimin karısıyla mesajlaştığını öğrendim.



Annemin sevgilisiyle aramızda ilişki başlamıştı. Eşimle tartışan Mahsuni’ye daha rahat olmamız için kocamı öldürmesini söyledim.



Eşimi arayıp hamamda olduğunu öğrendim. Mahsuni’yi cepten yönlendirip hamama gönderdim.”



‘KIZIM SEVGİLİMİ AZMETTİRDİ’



Anne Melek Özkan ise “Küçük yaşta bir öğretmenle evlendim. Biri kız 3 çocuğumuz oldu. Kocam bizi terk etti. Çocuklarımı güçlükle okuttum.



Büyük oğlum gasptan 25 yıl hapis cezası aldı. Diğer oğlum ise Fırat nehrine atlayarak intihar etti. Kızım Sevgi de 10 yıllık sevgilimi elimden aldı.



Kızımın sevgilime cinayet işlettiğini öğrendim” dedi. Sevgi Kırcı ve Mahsuni Yıldız dün tutuklandı, Melek Özkan serbest bırakıldı.