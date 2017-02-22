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Yaşam

Cinayete kurban giden Irmak Kupal'ın babası, karısını ve kızını öldürdü

4 yaşındaki Irmak Kupal, cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürülmüştü

22 Şubat 2017 00:38

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir hurdacı tarafından cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası, eşi ve 10 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet ettiği evde cinnet getiren Bilal Kupal, eline aldığı bıçakla önce eşi Suriye Kupal'ı (27) ardından 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçakla kendisini de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Televizyon proramında itiraf etmişti
 

Alaşehir'de 14 Ekim'de sokakta oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış ancak bir sonuç elde edilememişti. Minik Irmak'ı öldürdüğünü katıldığı televizyon programında itiraf eden zanlı Himmet Aktürk'ün ifadesi doğrultusunda Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde küçük kızın cesedi toprağa gömülmüş vaziyette bulunmuştu. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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