Cinayete azmettirmekten yengeye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Ali Kesik\'in geçen yıl boş bir arazide 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ali Kesik\'in eşi Lamihe Kesik hakkında \'cinayete azmettirme\', kardeşi Mehmet Kesik hakkında \'cinayet\' ise suçlamalarıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede, Lamihe Kesik\'in olay günü yasak aşk yaşadığı kayın biraderine \'Yeter artık son bulsun bugün. Sakın eli boş gelme\' mesajı gönderdiği belirtilerek, Mehmet Kesik\'in, aşk yaşadığı yengesinin azmettirmesi sonucu ağabeyini öldürdüğü ifade edildi.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi karşısındaki boş arazide 8 Ekim 2016 günü, 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada, cesedin çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik\'e (42) ait olduğu belirlendi. Öldürülen Kesik\'in yakınlarının ifadesi alındı. Ali Kesik\'in kardeşi Mehmet Kesik, (33) ifadesinde çelişkili bilgiler verince polis tarafından takibe alındı. Takip sonucunda Mehmet Kesik\'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MORGA GİDİP AĞLAMIŞ

Mehmet Kesik, ifadesinde yengesinin bildirmesi üzerine kayıp ağabeyini bulmak için akrabaları ile aramaya çıktıklarını, ağabeyinin arabasını park halinde gördüklerini, yolun kenarınnda ağabeyini yaralı bulduklarını söyledi. Mehmet Kesik\'in, cinayet günü nerede olduğunu araştıran polis, şüphelinin aynı gün araç kiraladığını tespit etti. Araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, olay saatinde Kesik\'in, cinayetin işlendiği yerin çevresinde gezdiğini ve 73 dakika olay yerinde beklediğini belirledi. Çevredeki MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik\'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiğini ve tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı belirlendi. Araştırmada, olay yerinden kaçan Kesik\'in ağabeyinin ölüm haberini duyunca hastane morguna gidip, diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı da ortaya çıktı.

\'4 YILDIR YENGEMİ SEVİYORUM\'

Bunun üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Kesik ağabeyi ile domates yetiştirip, sattıklarını belirterek, \"Ağabeyim bana para vermiyordu. Bunun için kin gütmeye başladım. Yengem Lamihe\'yi arayıp, ağabeyimin eve gelip gelmediğini sordum. Gelmediğini söyleyince yol üzerinde bekledim. Kamyonetinin geldiğini görünce peşine takıldım. Selektör yapıp, durmasını söyledim. Burada niye beklediğimi sorunca, bıçakla rastgele vurmaya başladım. Bıçak vurduğum sırada cebinden bir tomar para çıkarıp uzattı. Yolun kenarına düştükten sonra poşu, bıçak ve eldiveni taşın altına sakladım. Eve gittiğiimde, ağabeyimi aramaya çıktık. Yol kenarında arabasını gördük. Ağabeyimi alacağım ve maddi durumumla alay ettiği için öldürdüm. Yengem Lamihe\'yi 4 yıldır seviyorum\"dedi.

AVUKATIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

9 Ekim 2016\'da gözaltına alınan Mehmet Kesik tutuklanırken, Lamihe Kesik ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Telefon kayıtlarını inceleyen polis, Lamihe ve Mehmet Kesik arasında aşk mesajlaşmaları tespit etti. Bunun üzerine iki şüphelinin telefonlarındaki silinmiş mesajlar, özel bir programla geri getirildi. İncelemede olay günü Lamihe Kesik\'in Mehmet Kesik\'i cinayete azmettirdiği, eşinin yerini öğrendiği ve cinayeti işlemesi işin Mehmet Kesik\'e bildirdiği ortaya çıktı.

26 Ekim 2016 günü savcılığa dilekçe ile başvurarak Lamihe Kesik\'in serbest bırakılmasına itiraz eden Kesik ailasinin avukatı Emre Sezer, \"Lamihe, cinayetten haberdar olmakla kalmadığı gibi aynı zamanda yardım ettiği ortadadır. Lamihe Kesik, beyanında 4 yıldan beri Mehmet Kesik ile gönül ilişkisi yaşadığını ve cinsel ilişkiye girdiğini söylemiştir. Bu nedenle tutuklanması gerekmektedir\" dedi.

Avukat Emre Sezer\'in başvurusu üzerine, aşk yaşadığı kayınbiraderine, \'Hadi artık bitir bu işi\' mesajı gönderdiği tespit edilen 5 çocuk annesi Lamihe Kesik, olaydan 6 ay sonra, Mart 2017\'de gözaltına alınarak, tutuklandı.

TANINMAMAK İÇİN POŞU TAKIP, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mehmet ve Lamihe Kesik hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, ağabeyinin geçeceği yolu yengesi Lamihe\'den öğrenen Mehmet Kesik\'in tanınmamak için poşu taktığı ve sesini değiştirdiği kaydedildi.

\'SAKIN ELİ BOŞ GELME\'

Silinen mesajlarda Lamihe Kesik\'in eşinin yerini Mehmet Kesik\'e bildirdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde bu durumu kabul ettiği kaydedildi. İddianamede, Lamihe Kesik\'in olay günü kayınbiraderine, \'Yeter artık, son bulsun, bugün yerin belli, herkes seni görmüş, sakın eli boş gelme\' mesajı gönderdiği de belirtildi.

\'GÖNÜL İLİŞKİM YOK\'

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanıklar Lamihe ve Mehmet Kesik\'in yargılamasına Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı.

İfadesi alınan Lamihe Kesik eşinin ölümünden dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, \"Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim ve Mehmet Kesik kavgalı olduğu için konuşmuyorlardı. Mehmet Kesik\'e borç altın vermiştik. Eşim borcunu istedi. Olayla ilgim yoktur. Mehmet ile gönül ilişkim yok\" dedi.

\'CESEDİ GÖRÜNCE YÜZÜME BAKIP ANLADI\'

Mehmet Kesik ise duruşmada gerçekleri daha rahat anlatabilmek için yakınlarının salondan çıkarılmasını istedi. Yakınları çıktıktan sonra ifadesi alınan sanık, \"Ben ne kadar suçluysam yengem de o kadar suçludur. İlişkimiz olduğu doğrudur. Ağabeyimi öldürdüm. Ağabeyimin yerini eşi bana söyledi. Lamihe ile ilişkiye girdiğimiz doğrudur. Lamihe, ağabeyimi o şekilde görünce benim yaptığımı bildi. Bazen konuşmamızda ağabeyimi ortadan kaldırmak istediğimi söylüyordum. Cesedi görünce yüzüme bakıp anladı\" dedi.

2 KEZ DAHA ÖLDÜRME PLANI YAPMIŞLAR

Öldürülen Ali Kesik\'in kardeşi Süleyman Kesik ise duruşmadaki ifadesinde 5-6 ay önce sanık kardeşi Mehmet Kesik\'i cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, \"Bu planı nasıl yaptıklarını sordum. Bana 2 yıl önce Lamihe ile ağabeyimi öldürme planı yaptıklarını, hurda işi yaptıkları İstanbul\'da Ali\'yi öldürüp rögara atacaklarını söyledi. 2016 yılında ağabeyim Ergani ilçesinde çobanlık yapıyordu. Lamihe ve Mehmet orada da ağabeyimi öldürmeyi düşünmüşler. Ancak yanında çoban arkadaşı olunca vazgeçmişler\"dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet ve Lamihe Kesik\'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



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