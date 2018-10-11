'Cinayete azmettirmek'ten yargılanan iş insanı: Bana komplo kuruldu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de iş insanı Ahmet Hassu\'yu (31), bir marketin otoparkında otomobilinde beklerken, tabancayla ateş ederek öldüren Hacı Eren\'i cinayete azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan iş insanı Ahmet B. (59), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ahmet B. \"Bu olayla zerre kadar ilgim yok. Hacı Eren\'i azmettirmedim. Ahmet Hassu ile herhangi bir husumetim yoktu, ancak babası ve dedesi ile tartışmamız oldu, adliyeye intikal etti. Bana komplo kuruldu\" dedi.

Olay, geçen yıl 22 Nisan\'da merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi\'nde bir marketin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta iş insanı Ahmet Hassu\'nun bulunduğu park halindeki otomobilin yanına yaklaşan Hacı Eren, tabancayla ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan Ahmet Hassu, çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere karşın, Hassu yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Hacı Eren, Uğur T., Halit Ç., Serdar A., Tuğba G., Mehmet G. ve Ayhan K.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Hacı Eren tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Geçen 28 Haziran\'da Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Hacı Eren \'kasten adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar beraat etti.

ARTVİN\'DE YAKALANDI

Hacı Eren\'i cinayete azmettirdiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Ahmet B. ise geçen ağustos ayında Artvin\'in Hopa ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Ahmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ahmet B. ve tutuksuz sanık Halit Ç. (58) ile olayda hayatını kaybeden iş insanı Ahmet Hassu\'nun babası S.H., annesi N.H. ve avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

\'KOMPLO KURULDU\'

Kendisine komplo kurulduğunu iddia eden tutuklu sanık Ahmet B. \"Bu olayla zerre kadar ilgim yok. Hacı Eren\'i azmettirmedim. Ahmet Hassu ile herhangi bir husumetim yoktu, ancak babası ve dedesi ile tartışmamız oldu, adliyeye intikal etti. Babası S.H. ile kredi tartışması oldu. 300 bin TL kredi çekildi, teminatı bendim. Daha sonra benden habersiz yine teminatımla 200 bin TL daha kredi çekmişler. Husumet yaşadık, beni evlerine çağırdı. Orada tartışma oldu, dede A.H. ateş etti, yüzümden yaralandım. Bu olay nedeniyle kesinlikle intikam almak için kiralık katil aramam olmadı. Ben Mehmet G.\'ye asla bu işi bitirmesi gibi bir şey söylemedim, bana komplo kuruldu\" dedi.

Cinayeti işleyen Hacı Eren\'in yanında bir süre çalıştığını da söyleyen sanık Ahmet B., \"Cinayeti işleyen Hacı Eren zaman zaman yanımda çalıştı. Ahmet Hassu\'nun vurulduğunu olaydan 2-3 gün sonra öğrendim. Halit Ç. ile Mersin\'e tatile gittik, cep telefonlarımızı da rahatsız etmesinler diye kapattık. Olaydan sonra basında ciddi bir kamuoyu oluşturulup, beni lanse ettirdikleri için teslim olmadım. Bir süre izledim, bekledim. Ciddi sağlık sorunlarım var\" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, mütalaasında Ahmet B.\'nin \'cinayeti azmettirme\' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık avukatlarının savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı 5 Aralık\'a erteledi ve sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.



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