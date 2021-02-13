Cinayete azmettirmekten ceza alan firari iş adamı Galip Öztürk 10 çocuğu ile The Sun'a konu oldu

Çiftin taşıyıcı anneyle 10 biyolojik çocuğu olduğunu yazan gazete, çiftin aileyi daha da genişletmek istediğini aktardı.

The Sun'a göre Christina Öztürk, taşıyıcı anne yöntemiyle daha fazla çocuk sahibi olmayı hedeflediğini aktardı. Gürcistan’da taşıyıcı anneliğin serbest olduğu aktarılan haberde, bir çocuğun dünyaya gelmesi için yaklaşık 8 bin sterlin (77 bin TL) ücret ödendiği anlatıldı.

Sosyal medya paylaşımlarında 105 çocuk rakamını verdiğini ancak bunun rastgele bir rakam olduğunu ifade eden Christina, “En sonunda kaç çocuğumuz olacak bilmiyorum ama 10’da durmayı planlamıyoruz. Henüz rakamı konuşmak için hazır değiliz. Her şeyin bir zamanı var” diye konuştu.

Çiftin Batum’da yaşadığını yazan gazete, Moskova doğumlu Christina’nın kızıyla tatil için geldiği Batum’da Galip Öztürk’le tanıştığını ve evlendikten sonra buraya yerleştiklerini okuyucularına duyurdu.