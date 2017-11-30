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Cinayet zanlısı tutuklandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 30 yaşındaki Soner Aydın'ı bıçaklayarak göldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 32 yaşındaki Orhan Yeni, tutuklandı

30 Kasım 2017 17:55

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 30 yaşındaki Soner Aydın\'ı bıçaklayarak göldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 32 yaşındaki Orhan Yeni, tutuklandı.
Olay, dün İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında eski husumet bulunan Orhan Yeni ile Soner Aydın arasında tartışma başladı. Küfürlü konuşma nedeniyle tartışla kavgaya dönüştü. Üzerindeki bıçağı çıkaran Orhan Yeni, Soner Aydın\'ı sol bacağının iki yerinden yaralayıp kaçtı. Aşırı kan kaybeden Aydın, ihbar üzeine sevk edilen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Atardamarının kesildiği belirlenen ve durumu ağır olan Aydın ameliyatın ardından Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet masası ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Bu sırada yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece yarısı kurtarılamayarak öldü.
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Orhan Yeni, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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