Cinayet zanlısı Rabia işareti yapıp Erdoğan'dan yardım istedi

Samsun'da işyerini kundakladığını ileri sürdüğü 34 yaşındaki Koray Yalçın'ı sokak ortasında tabancayla 7 el ateş ederek öldüren 33 yaşındaki Tuncay T., emniyete götürülürken, "Tayyip Erdoğan Başkanım beni kurtar bu adaletsizlerden" diye bağırdı.

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre, evlerinin önünde olan Koray Yalçın'ın yanına gelen ve aynı mahallede marangoz atölyesi bulunan Tuncay T. arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli üzerindeki tabancayı çıkarıp Koray Yalçın'a doğrultu.

Yalçın şüpheliye "Ne olur yapma" diye yalvardı ancak Tuncay T. tabancasını 7 el ateşleyip olay yerinden kaçtı. Başından, vücudundan ve sırtından yaralanan Yalçın olay yerinde can verirken silah seslerini duyup dışarı çıkan hamile olan eşi Merve Yalçın ile diğer yakınları sinir krizi geçirdi.

Cinayetten sonra silahıyla birlikte polise giderek destim olan Tuncay T. ilk ifadesinde, Koray Yalçın'ın işyerini kundakladığını ve bu nedenle aralarında husumet olduğunu söyledi. Cinayet masası ekipleri tarafından sağlık kontrolüne götürüldükten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tuncay T., eliyle Rabia işareti yapıp, "Tayyip Erdoğan Başkanım beni kurtar bu adaletsizlerden. Ben Karadenizliyim haraç vermem" diye bağırdı.

Şüpheli Tuncay T. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.