Cinayet zanlısı otelde operasyonla yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da emekli zabıt katibi evli ve iki çocuk babası Çetin Okatan\'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla bir yıldır aranan F.C (31) saklandığı otelde müşteri gibi davranan polisin operasyonuyla yakalandı. Polisi karşısında gören F.C. şaşkına döndü. 21 suç kaydı bulunan F.C.\'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden de firar ettiği ortaya çıktı.

Olay, 20 Temmuz 2017 günü Antalya\'nın Gazipaşa İlçesi Hasdere Mahallesi\'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Abdest almak için dereye inenler, taş köprünün ayağının dibinde erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Göğsünden av tüfeği ile tek kurşunla vurulan kişinin, Çetin Okatan olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri dedektörle olay yerinde tabanca ve boş kovan aradı ancak herhangi bir iz bulunamadı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma, Okatan\'ın Gazipaşa\'ya bir arkadaşıyla birlikte geldiğini ve en son bir marketten birlikte alışveriş yaptıklarını tespit etti. Jandarma Okatan\'a ait araçla ortadan kaybolduğu belirlenen arkadaşının bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri Alanya Adliyesi\'nde uzun yıllar zabıt katibi olarak görev yapan ve kısa süre önce emekli olan Çetin Okatan\'ı öldürdüğü iddia edilen kişinin F.C. olduğunu belirledi. Jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında Çetin Okatan ve F.C.\'nin bir süre önce Alanya İlçesi\'ne bağlı Mahmutlar Mahallesi\'nde gayrimenkul satın aldığı, Okatan\'ın üzerine kayıtlı gayrimenkulden F.C.\'nin hak istediği ve taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma sonrası cinayetin işlendiği iddia edildi. 21 ayrı suç kaydı bulunan F.C.\'nin aynı zamanda cezaevinde firarisi olduğu belirlendi.

Olay sonrası ortadan kaybolan F.C. ile ilgili bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Muratpaşa İlçesi\'nde bir otelde kaldığını tespit etti. Müşteri gibi davranıp otele yerleşen Cinayet Bürosu ekipleri, cinayet zanlısı F.C.\'yi yakaladı. Poliste susma hakkını kullanan F.C., adliyeye sevk edildi.

Babasının katilinin yakalanması nedeniyle büyük mutluluk yaşayan Tunahan Okatan, \"Babamın katili bir yıl sonra da olsa yakalandı. Polisimizden Allah razı olsun\" dedi.



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