Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı 5 yıl sonra yakalandı

İstanbul’da 5 yıl önce trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu silahla vurup öldürmekten aranan eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yakalandı.
İstanbul Halkalı'da, 17 Ağustos 2015 tarihinde, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu silahla vurup öldüren ve 2018 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Muzkent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme' suçundan aranan Celal Yılmaz, ifadesinin ardından Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Yılmaz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)
Ne olmuştu?
17 Ağustos 2015 tarihinde Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren eskİ İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında, "Haksız tahrik altında adam öldürmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Yılmaz 26 Ağustos tarihinde tahliye edilmiş, 19 Kasım 2015 tarihinde çıkarıldığı ilk mahkemede de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yılmaz, 3 Şubat 2016 tarihinde yapılan karar duruşmasında, "Cezalandırılmasına yer olmadığına" karar verilerek, tahliye edilmişti. Mahkeme Başkanı Asuman Yetişkin, sanığın, "Haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirerek iki üyenin kararına muhalefet etmişti.