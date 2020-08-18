Cinayet zanlısı adliyeye gelişinde alkışlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde babası ve amcasını öldüren Ersin Aydoğan’ı silahla ateş açarak öldüren Devrim K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Devrim K., yakınları tarafından adliyeye alkışlar eşliğinde girdi.

Olay, dün Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden çıkan 37 yaşındaki Ersin Aydoğan ile karşılaşan Devrim K., sahilde silahını çekerek kurşun yağdırdı. Olayda Ersin Aydoğan, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere olay yerinden zabıta aracına bindirilerek emniyete götürülürken, polis cinayette kullanılan silaha da el koydu.

Devrim K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Devrim K., yakınları tarafından adliyeye alkışlar eşliğinde girdi.

Hayatını kaybeden Ersin Aydoğan’ın 2012 yılında sahibi olduğu barda çıkan kavgada Devrim K.'nın babası ve amcası Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum olan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Ersin Aydoğan’ın bir süre önce izinli olarak çıktığı öğrenildi.