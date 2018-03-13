Cinayet tanığı: 112'yi aramak istedim, tehdit etti, telefonu kapattım

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da Cengizhan Çakaröz\'ün (21), 400 lira borcu olduğu Hamit Bayraktar (50) tarafından öldürülmesiyle ilgili davada tanık olarak dinlenen Cengiz S. (32), \"Telefonla 112\'yi aramak istedim. Hamit kimi aradığımı sordu. \'Bu olanları birilerine söylersen kendini yok bil\' diye tehdit etti. Ben de telefonu kapattım\" dedi.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında Bahabey Çamlığı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamit Bayraktar, Cengizhan Çakaröz ve Cengiz S., alkol almak üzere çamlık mevkiine gitti. Bir süre alkol alan üç arkadaştan Bayraktar, Çakaröz\'den borç verdiği 400 lirasını isteyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hamit Bayraktar, Cengizhan Çakaröz\'ü önce kalbinden sonra da karın bölgesinden bıçaklayıp öldürdü. Polis tarafından gözaltın alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

\'Adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Hamit Bayraktar, Çorum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Bayraktar, ifadesinde şunları söyledi:

\"Ben bir fabrikada kantin işi ile uğraşıyorum. Cengizhan da orada çalışmaktaydı. Kendisiyle esnaf müşteri ilişkimiz vardı. Benden veresiye alışveriş yapardı. Bana 400 lira borcu birikmişti. Olay günü ben hal hatır sormak için kendisini aradım. Çamlıkta arkadaşıyla içki içtiğini, hatta bana da içki alıp gelmemi istedi. Ben de içki alıp yanlarına gittim. Kıramadım onu, çamlıkta arkadaşı Cengiz S. ile içiyordu. İşten atıldığını falan anlattı. Ben de \'Üzülme başka bir iş bulursun\' diye söyleyip teselli ettim. Bana Polatlı’ya çalışmaya gideceğini söyledi. \'Bana olan borcun ne olacak?\' dedim. O da bana elindeki telefonu göstererek, \'Bu benim telefon 900 lira veriyorlar, telefonu satınca paranı veririm\' dedi. Sonra \'Telefonu ben alayım üstünü vereyim\' derken aramızda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bana küfürler etmeye başladı. Bana şişe ile saldırdı. Yerdeki bıçağı alıp kendimi savunmak için bıçağı savurdum. Bıçak göğsüne isabet etmiş, ambulansı arayamadığım için ben de çektim gittim.\"

Duruşmaya katılan Cengizhan Çakaröz’ün babası Eyüp Çakaröz, oğlunu öldüren Hamit Bayraktar’dan şikâyetçi olduğunu belirterek, \"Oğlum fabrikada çalışıyordu. Oğlumun uyuşturucu alışkanlığı yoktu. Sadece içki kullanıyordu. Bana Hamit Bayraktar’a borcunun olduğunu söylemişti. Hatta oğluma \'Ben vereyim borcunu\' dedim. O da \'Yok, veririm baba\' demişti. Hâkim Bey 400 TL için bir insan öldürülmez\" dedi.

Tanık olarak dinlenen Cengiz S. ise \"Borç yüzünden kavga çıktı. Hamit Bayraktar’ın Cengizhan’ı bıçakladığını görmedim. Sadece Cengizhan’ın göğüs bölgesini tutarak yere düştüğünü gördüm. Göğüs altından kan akıyordu. Ben tampon yapmaya başladım. Telefonla 112\'yi aramak istedim. Hamit Bayraktar kimi aradığımı sordu. Ben de 112\'yi arayacağımı söyledim. O da bana \'Hamit Bayraktar öldürdü diyeceksin değil mi?\' dedi. \'Bu olanları birilerine söylersen kendini yok bil\' diye tehdit etti. Bıçak sağ elindeydi. Ben de telefonu kapattım, telefonu sordu, bıçağı sol eline aldı, sağ eliyle bileğimi tuttu, bıçağın kanını yere sildi. \'Bırak beni\' dedim, bırakmadı. Ani refleksle elinden kurtulup \'imdat\' diye bağırdım, sonra o da motosikletle kaçtı\" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



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